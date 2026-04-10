Đề xuất 3 phương án miễn phí xe buýt cho người dân TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM trình UBND thành phố dự thảo về 3 phương án liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Theo tờ trình, Sở Xây dựng đưa ra 3 phương án miễn phí xe buýt.

Phương án thứ nhất là Nhà nước mua doanh thu chuyến xe, để người dân đi miễn phí hoàn toàn, không cần định danh.

Kinh phí dự kiến nếu thực hiện phương án này khoảng 358 tỷ đồng . Dự kiến doanh thu chuyến khi áp dụng sẽ tăng 30% so với cùng kỳ 2025, do sản lượng hành khách tăng.

Lợi thế của phương án này là tạo thuận tiện cho hành khách, nhưng sẽ thiếu dữ liệu quản lý và không khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

Phương án hai là Nhà nước thanh toán cho đơn vị vận tải, dựa trên sản lượng hành khách thực tế và giá vé bình quân.

Kinh phí dự kiến từ 327 đến 621 tỷ đồng tùy kịch bản tăng trưởng.

TP.HCM dự kiến thực hiện miễn vé xe buýt cho toàn bộ người dân từ tháng 5 tới.

Cách làm này được cho là dễ triển khai, nhưng sẽ khó kiểm soát chính xác doanh thu, có thể phát sinh sai lệch số liệu.

Phương án ba là ngân sách chi trả trực tiếp tiền vé cho hành khách, thông qua hệ thống vé điện tử.

Người dân sẽ sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng hoặc căn cước công dân... để quét thông qua máy quét khi lên xe. Hệ thống ghi nhận số lượt đi của từng cá nhân, từng đối tượng hành khách nhưng không thu tiền. Phương án này giúp minh bạch dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt.

Đây cũng là phương án đang được Thành phố áp dụng miễn vé cho người cao tuổi, người khuyết tật... trên các tuyến trợ giá.

Theo Sở Xây dựng hiện, sẽ có 135 tuyến buýt thực hiện miễn vé. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 930 tỷ đồng .

Hiện TP có 180 tuyến xe buýt đang hoạt động, với gần 19.600 chuyến mỗi ngày, do 42 đơn vị vận tải khai thác. Tổng số xe là 2.432 xe, trong đó hơn 56% là xe sử dụng năng lượng sạch như điện và khí CNG.

Về bến bãi, TP.HCM có 37 bến xe buýt, hơn 6.200 điểm dừng và đang tiếp tục đầu tư mở rộng.

TP.HCM đã triển khai nhiều chính sách miễn, giảm vé cho người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật; đồng thời thí điểm miễn phí vé trong một số dịp lễ, ghi nhận lượng hành khách tăng từ 20-34%.

Năm 2025, sản lượng vận tải hành khách công cộng đạt 576,8 triệu lượt, tăng 13,8% so với năm trước, trong đó xe buýt đạt gần 97 triệu lượt.