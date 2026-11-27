Nữ diễn viên trước đó gây lo lắng khi đăng tải nhiều video thể hiện tâm trạng buồn. Mới đây, cô lên tiếng trấn an khán giả, chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Hôm 26/11, Ngân Khánh có bài đăng trên trang cá nhân, lên tiếng về những video tâm trạng gây xôn xao trước đó. Cô cho biết những ngày qua đã đọc hết tất cả bình luận của khán giả, và cảm kích trước tình cảm mọi người dành cho mình.

"Có những bình luận làm mắt Khánh nhoè đi, vì dù chưa một lần gặp mặt, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau qua hình ảnh hay những video. Có nhiều bạn lo vì thấy video buồn. Khánh muốn nói với mọi người là Khánh đang rất bình yên. Những chuyện buồn đã là một chương đã qua, và Khánh kể lại để mình nhẹ lòng hơn, chứ không phải vì mình còn buồn đâu", diễn viên Gọi giấc mơ về giải thích.

Ngân Khánh gửi lời cảm ơn tới những khán giả vẫn còn nhớ đến mình và các vai diễn một thời, dù cô đã lâu không còn tham gia hoạt động diễn xuất. Cô khẳng định nghệ thuật vẫn luôn là một phần linh hồn, có sức sống mạnh mẽ trong mình.

"Cảm ơn các bạn đang theo dõi chương mới này của Khánh. Mong rằng dù có đi bao xa, có bao nhiêu lần phải bắt đầu lại, mỗi sáng thức dậy chúng ta đều thấy biết ơn vì vẫn còn được là chính mình", người đẹp chia sẻ.

Ngân Khánh đang tận hưởng cuộc sống bình yên, gác lại những chuyện cũ. Ảnh: FBNV.

Kèm theo đó, diễn viên khoe nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống như khi đọc sách, làm việc. Cô cũng chia sẻ về những góc nhỏ trong ngôi nhà mình đang sinh sống tại Mỹ. Bài đăng của Ngân Khánh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, người hâm mộ động viên tinh thần nữ diễn viên. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn sớm nhìn thấy cô trở lại với diễn xuất.

Trước đó, đầu tháng 11, Ngân Khánh từng chia sẻ lý do cô tới Mỹ sinh sống. Theo nữ diễn viên, cô tới Minnesota, Mỹ từ 2023 để mở nhà hàng cùng một người bạn. Ngân Khánh dồn hết tâm huyết, thời gian và sức lực cho nhà hàng, nhưng rồi nhận ra đã vẽ ước mơ theo một cách không như bản thân mong muốn. Hiện tại, cô sống tại một thị trấn gần thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ.

Ngân Khánh sinh năm 1985, được khán giả biết đến qua bộ phim Gọi giấc mơ về, đóng cùng Minh Hằng, Huỳnh Đông và Tấn Phát. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Cô dâu đại chiến và Ma dai...