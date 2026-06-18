Ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới sắp thay đổi

Ông Kevin Warsh đã chính thức mở đầu một giai đoạn mới của chính sách tiền tệ Mỹ trong cuộc họp ngày 17/6, khi các quan chức nhất trí giữ nguyên lãi suất dù lạm phát vẫn cao.

Trong cuộc họp chính sách ngày 17/6 (giờ Mỹ), Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã để lại dấu ấn cùng nhiều thay đổi mới. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đã nhanh chóng để lại dấu ấn khi xây dựng được sự đồng thuận tuyệt đối xung quanh một bản thông cáo chính sách được rút gọn đáng kể, loại bỏ hoàn toàn mọi định hướng về các bước đi chính sách trong tương lai gần của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới, theo Reuters.

Dấu ấn tân Chủ tịch Fed

Thực tế, bản thông cáo ngắn gọn của Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) đánh dấu sự trở lại với phong cách tương tự thời cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan, đồng thời phản ánh rõ quan điểm của ông Warsh rằng Fed không nên truyền tải quá nhiều thông tin về tương lai và nên để thị trường tài chính tự đánh giá tình hình kinh tế.

"Thông cáo đó đơn giản chỉ cung cấp các sự thật theo đánh giá tốt nhất của chúng tôi", ông nói. Warsh cũng thừa nhận Fed đã chủ động loại bỏ phần định hướng tương lai. Cụ thể ngay trong cuộc họp báo đầu tiên với cương vị mới, ông Warsh khẳng định: "Định hướng tương lai không thực sự phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay".

Ông nói thêm rằng bản thân không thể đưa ra bất kỳ định hướng nào về việc ngân hàng trung ương sẽ làm gì tiếp theo, đồng thời thông báo Fed sẽ lại họp sau 6 tuần nữa. Đáng chú ý, nhiều người cho rằng câu nói trên có thể trở thành "thương hiệu" mới của Warsh mỗi khi được hỏi về triển vọng chính sách.

Mỗi quý, các quan chức của Fed sẽ nộp các dự báo về diễn biến của nền kinh tế trong năm hiện tại và những năm tiếp theo. Họ cũng đưa ra dự báo về mức lãi suất mà mình cho là phù hợp.

Thông thường, có 19 quan chức Fed tham gia quá trình này, gồm 12 thành viên Hội đồng Thống đốc Fed và 7 chủ tịch các ngân hàng dự trữ khu vực. Tuy nhiên, tại cuộc họp tháng này chỉ ghi nhận 18 bản dự báo. Trong đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh xác nhận rằng chính ông là người không gửi dự báo. "Việc các thành viên gửi những dự báo này từ lâu đã là thông lệ của Ủy ban và tôi đã khuyến khích các đồng nghiệp tiếp tục làm như vậy".

Thông cáo chính sách lần này cũng cho thấy rõ ảnh hưởng của ông Warsh trong cách Fed đánh giá nền kinh tế.

Fed nhấn mạnh tăng trưởng năng suất và đầu tư vốn vẫn mạnh mẽ. Dù thừa nhận lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2%, ngân hàng trung ương này cho rằng một phần nguyên nhân xuất phát từ các cú "sốc" nguồn cung đã đẩy giá cả tăng lên trong một số lĩnh vực, bao gồm năng lượng.

Ngay cả khi Fed đang chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, cách diễn đạt này vẫn phản ánh niềm tin của vị tân chủ tịch rằng lãi suất có thể giảm dần trong tương lai nếu năng suất lao động tăng giúp doanh nghiệp sản xuất hiệu quả hơn.

Thành lập 5 nhóm công tác độc lập để rà soát Fed

Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh cũng công bố việc thành lập 5 nhóm công tác độc lập nhằm xem xét lại những lĩnh vực mà ông cho là "xứng đáng" để được đánh giá lại từ một góc nhìn mới. Do đó, ông đang huy động một số cá nhân xuất sắc, cả trong và ngoài lĩnh vực kinh tế.

Cụ thể, 5 nhóm công tác sẽ tập trung vào hoạt động truyền thông của Fed, bao gồm việc xem xét lại Báo cáo Tóm tắt Dự báo Kinh tế, bảng cân đối kế toán của Fed, cách Fed sử dụng và phụ thuộc vào các nguồn dữ liệu hiện có, năng suất lao động và việc làm trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế và khuôn khổ kiểm soát lạm phát của Fed.

Theo ông Warsh, nhiệm vụ của các nhóm công tác bắt đầu từ những nguyên tắc nền tảng, đặt ra các câu hỏi khó, đánh giá thực tiễn hiện nay, xem xét các lựa chọn thay thế và cuối cùng là đề xuất những bước đi tiếp theo để các nhà hoạch định chính sách cân nhắc.

Đáng chú ý, thông qua cuộc họp, Chủ tịch Fed cho biết ông đã gặp Tổng thanh tra của Fed, người hiện chuẩn bị một báo cáo độc lập về dự án cải tạo trụ sở ngân hàng trung ương trị giá nhiều tỷ USD, theo CNN. Ông Warsh đưa ra thông tin này để trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có cân nhắc thay đổi dự án xây dựng mà Tổng thống Donald Trump từng công khai phản đối hay không.

Ông Warsh nhấn mạnh sự tự chủ của Fed. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng từng tiến hành một cuộc điều tra hình sự liên quan đến dự án này dưới thời cựu Chủ tịch Fed Jerome Powell. Cuộc điều tra hiện đã kết thúc và được chuyển sang Tổng thanh tra để tiến hành xem xét theo hướng phi hình sự.

Ông Warsh không nêu bất kỳ thay đổi cụ thể nào nhưng cho biết muốn đọc báo cáo dự kiến công bố vào cuối mùa hè này để đánh giá liệu Fed có thể quản lý nguồn lực một cách có trách nhiệm và đảm bảo thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Fed là một tổ chức tự chủ về tài chính và dự án cải tạo được tài trợ bằng nguồn thu của chính Fed, chứ không phải tiền thuế của người dân.

Bác bỏ quan điểm phải đánh đổi việc làm với lạm phát

Theo luật định, Fed được Quốc hội Mỹ giao 2 nhiệm vụ chính: Tối đa hóa việc làm và duy trì ổn định giá cả.

Từ trước đến nay, nhiều nhà kinh tế xem đây là một sự đánh đổi. Nếu Fed giảm lãi suất để hỗ trợ việc làm, lạm phát có thể tăng cao hơn. Ngược lại, nếu Fed giữ lãi suất quá cao để chống lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, ông Kevin Warsh không đồng tình với cách nhìn này. "Tôi không tin rằng chúng ta phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã như vậy", tân Chủ tịch Fed nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ sự không đồng tình với quan điểm từng phổ biến cách đây nhiều thế hệ rằng Chủ tịch Fed phải đứng trước bục phát biểu và nói rằng mọi người phải lựa chọn xem có chấp nhận lạm phát cao hơn để tạo thêm việc làm hay không.

Trong suốt 8 năm lãnh đạo Fed, ông Jerome Powell đều tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp chính sách tiền tệ. Ông Kevin Warsh cũng tổ chức họp báo sau cuộc họp đầu tiên kể từ khi trở lại Fed, nhưng ông cho biết điều đó có thể không tiếp diễn sau mọi cuộc họp.

Ông Warsh cho biết cuộc họp lần này có nhiều thay đổi đáng kể nên xứng đáng có một buổi họp báo. "Tôi kỳ vọng còn nhiều thay đổi khác trong tương lai, và một số trong số đó có thể thực sự đáng để tổ chức họp báo", ông nói thêm.

Phát biểu này cho thấy Fed dưới thời ông Warsh có thể từ bỏ thông lệ tổ chức họp báo sau mọi cuộc họp chính sách, thay vào đó chỉ xuất hiện trước truyền thông khi có những thay đổi hoặc thông điệp quan trọng cần truyền tải.