Ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới sắp có chủ tịch mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ công bố lựa chọn của mình cho vị trí chủ tịch Fed mới vào sáng 30/1 (giờ Mỹ).

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ công bố chủ tịch Fed mới thay thế ông Jerome Powell vào sáng 30/1 (Giờ Mỹ). Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu tại buổi công chiếu bộ phim Melania, bộ phim về Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Tổng thống Donald Trump nói rằng hành trình kéo dài 5 tháng nhằm tìm kiếm người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đương nhiệm Jerome Powell sắp kết thúc, theo CNBC.

"Tôi sẽ công bố chủ tịch Fed vào sáng mai", ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh bản thân ông đã chốt được lựa chọn cho vị trí này.

Quá trình lựa chọn người thay thế ông Powell bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái với danh sách 11 ứng viên, bao gồm các cựu và quan chức đương nhiệm của Fed, các nhà kinh tế cùng chuyên gia đầu tư Phố Wall. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã sàng lọc các ứng viên đủ điều kiện, rút gọn danh sách xuống còn 5 người, sau đó là 4 người.

Trong đó, 4 ứng viên cuối cùng gồm cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh; Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett; Thống đốc Fed đương nhiệm Christopher Waller; và Giám đốc đầu tư mảng thu nhập cố định của BlackRock Rick Rieder.

Các thị trường dự đoán đã liên tục đặt cược vào khả năng ai sẽ được chọn. Trước đó, ông Hassett từng dẫn đầu trong một thời gian, sau đó là ông Warsh và trong vài ngày gần đây là ông Rieder. Tuy nhiên, cục diện đã đảo chiều vào tối 29/1 (giờ Mỹ), khi nền tảng Kalshi hiện đánh giá ông Warsh là ứng viên áp đảo với xác suất lên tới 80%.

Một nguồn tin của CNBC nói rằng ông Warsh đã có mặt tại Nhà Trắng vào ngày 29/1, tuy nhiên một quan chức Nhà Trắng đã bác bỏ các đồn đoán.

Trước các thông tin xoay quanh chủ đề trên, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra thông báo về lựa chọn cho vị trí chủ tịch Fed vào thời điểm thích hợp. Do đó, mọi thông tin về quá trình đề cử chủ tịch Fed cho đến lúc đó đều là "sự lãng phí thời gian của mọi người".

Về phần mình, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã né tránh các câu hỏi liên quan đến việc liệu ông có tiếp tục ở lại Fed sau khi nhiệm kỳ chủ tịch kết thúc vào tháng 5 hay không. Ông Powell có quyền lựa chọn tiếp tục đảm nhiệm 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ Thống đốc Fed của mình.