Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng kiểm tra mua bán ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo chi nhánh khu vực I và II tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ.

Giá USD thị trường “chợ đen” đang cao hơn kênh ngân hàng hơn 1.000 đồng/USD. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 29/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh Khu vực I (Hà Nội) và Khu vực II (TP.HCM và Đồng Nai) thực hiện một số nhiệm vụ để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Theo đó, NHNN yêu cầu hai chi nhánh trên thanh tra, kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo công an và các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, đặc biệt tại các điểm thu đổi, giao dịch ngoại tệ trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, những ngày qua, trên thị trường ngoại hối trong nước đã xuất hiện sự chênh lệch tỷ giá USD trong hệ thống ngân hàng với tỷ giá giao dịch trên thị trường không chính thức.

Mới đây, nhà điều hành đã gửi văn bản tới Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối.

NHNN đánh giá thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, một số thời điểm, giá USD tự do gần chạm mốc 28.000 đồng/USD, trong khi tỷ giá niêm yết chính thức thấp hơn hàng trăm đồng.

Để chủ động các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối, hạn chế rủi ro cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, NHNN đã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng của cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, nhất là hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật, hoạt động của thị trường ngoại hối không chính thức; thực hiện các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) theo quy định.

Bên cạnh đó, NHNN đề nghị các cơ quan phối hợp cung cấp thông tin về các vụ việc, các trường hợp vi phạm quy định về quản lý ngoại hối để NHNN kịp thời triển khai các biện pháp quản lý thị trường ngoại hối hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Ngày 29/10, NHNN neo tỷ giá trung tâm ở mức 25.091 đồng, giảm 4 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD ở mức sàn là 23.836 đồng/USD và mức trần là 26.345 đồng/USD.

Tại các ngân hàng, đồng bạc xanh được giao dịch tại 26.140 - 26.345 đồng/USD (mua vào - bán ra). Tại thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 27.700 - 27.750 đồng/USD (mua - bán), tức cao hơn kênh ngân hàng hơn 1.000 đồng/USD.