Ngân hàng lại tăng giá USD lên kịch trần

Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá bán đồng USD lên kịch trần NHNN cho phép trong phiên giao dịch 27/8, để quay lại đỉnh lịch sử 25.536 đồng/USD.

Tỷ giá lại tăng trong bối cảnh NHNN vừa tiến hành can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn. Ảnh: Nam Khánh.

Cụ thể, sáng nay (27/8), NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 25.273 đồng/USD, đi ngang so với phiên giao dịch liền trước.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 24.009 đồng/USD và 26.536 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN đi ngang ở mức 24.060 - 26.486 đồng/USD.

Tại các ngân hàng quốc doanh, giao dịch bán ra đồng USD ghi nhận xu hướng tăng. Trong đó, Vietcombank niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh ở mức 26.166 - 26.536 đồng/USD, tăng 26 đồng ở chiều mua vào và tăng nhẹ 6 đồng ở chiều bán ra.

VietinBank và BIDV cũng đồng loạt tăng giá bán ngoại tệ này chạm đỉnh NHNN cho phép ở 26.536 đồng/USD. Ở chiều mua, VietinBank niêm yết ở 26.187 đồng/USD còn BIDV niêm yết ở 26.196 đồng/USD.

Ngoài nhóm ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, ACB, MB, HDBank, Eximbank, SHB, VPBank hay Sacombank đều nâng giá bán đồng USD lên mức kịch trần NHNN cho phép. Ở chiều mua vào, mức giá chạy quanh vùng 26.020-26.190 đồng/USD.

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, giá USD bất ngờ tăng mạnh tới 170 đồng. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội chấp nhận giao dịch đồng bạc xanh phổ biến quanh mức 26.650 - 26.720 đồng/USD (mua - bán), là mức giá cao nhất của đồng USD bán ra tại thị trường này.

Trên thị trường thế giới, giá USD đã tăng nhẹ. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - tăng 0,25 điểm lên 98,48 điểm.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ tháng 8 mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết từ đầu tháng 8 đến nay, VNĐ mất giá thêm khoảng 0,4-0,6%, nâng mức giảm từ đầu năm lên 2,8-3,6% trên cả thị trường chính thức và tự do.

VDSC nhận định chênh lệch lãi suất giữa tiền Đồng và đồng bạc xanh cũng như biến động chỉ số USD Index không phải là yếu tố gây áp lực lên tỷ giá trong giai đoạn hiện nay. Nhu cầu USD trong nước tăng có nguyên nhân từ nhu cầu thực nhưng cũng có thể đến từ tình trạng găm giữ USD trong bối cảnh NHNN đang thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngày 25-26/8, NHNN tiến hành can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng/USD cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm. Theo VDSC, động thái này có ý nghĩa định hướng về điểm neo tỷ giá và thăm dò nhu cầu USD khi NHNN thực tế chưa can thiệp trực tiếp thông qua bán ngoại tệ giao ngay.

Do chỉ có các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm mới có thể đăng ký mua, tỷ giá đã có nhịp giảm kỹ thuật sau biện pháp điều hành của NHNN. Tuy nhiên, VDSC đánh giá áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng.