Ngắm Yamaha Exciter đời đầu - 20 năm tuổi, máy 135 cc, côn tự động

Ở thời điểm ra mắt vào năm 2006, Yamaha Exciter 135 có giá 27,5-28,9 triệu đồng tùy phiên bản. Sau 20 năm, mẫu xe số thể thao của Yamaha đã bước sang thế hệ thứ tư, hiện có giá 49,9-60,9 triệu đồng.