Ngắm Yamaha Exciter đời đầu - 20 năm tuổi, máy 135 cc, côn tự động

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Tại sự kiện ra mắt thế hệ mới của Yamaha Exciter 155, thế hệ đầu tiên của mẫu xe số thể thao cũng được trưng bày. Ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2006, Yamaha Exciter 135 là mẫu xe số thể thao sử dụng tay côn tự động đầu tiên xuất hiện.
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Yamaha Exciter 135 có các thông số dài x rộng x cao lần lượt 1.945 x 750 x 1.065 mm, khoảng cách giữa 2 bánh xe ở mức 1.245 mm. Khoảng sáng gầm 140 mm, khối lượng khô đạt 103 kg.
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Ở thời điểm ra mắt vào năm 2006, Yamaha Exciter 135 thu hút sự chú ý nhờ kiểu dáng thể thao, với điểm nhấn là cụm đèn chiếu sáng chính gồm 5 đèn. Cụm đèn pha và xi-nhan tạo thành hình tam giác.
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Tính khí động học trên mẫu xe số thể thao cũng là điểm thu hút của Yamaha Exciter 135.
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Chiều cao yên xe tại vị trí người lái ở mức 770 mm.
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Bên dưới yên xe vẫn có một hộc đựng đồ khá nhỏ. Dung tích bình xăng 4 lít.
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Yamaha Exciter 135 ở thế hệ đầu sử dụng bộ mâm 5 chấu đường kính 17 inch cho cả bánh trước và sau. Phía trước dùng phanh đĩa, phía sau trang bị phanh tang trống.
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Cận cảnh cùm công tắc, cụm đồng hồ trên Yamaha Exciter 135.
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Mẫu xe số thể thao của Yamaha sử dụng chìa khóa cơ, khởi động điện bằng nút bấm hoặc bằng cần đạp.
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"Trái tim" của Yamaha Exciter 135 là khối động cơ 4 thì, xy-lanh đơn dung tích 135 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 11,33 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11,65 Nm tại 5.500 vòng/phút.
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Thế hệ đầu của Yamaha Exciter 135 tại Việt Nam vẫn sử dụng hộp số ly hợp tự động. Người điều khiển không cần tới thao tác bóp tay côn mà có thể lên số tiện lợi chỉ bằng bàn đạp chân.
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Ở thời điểm ra mắt vào năm 2006, Yamaha Exciter 135 có giá 27,5-28,9 triệu đồng tùy phiên bản. Sau 20 năm, mẫu xe số thể thao của Yamaha đã bước sang thế hệ thứ tư, hiện có giá 49,9-60,9 triệu đồng.
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