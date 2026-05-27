Ngắm Range Rover Sport PHEV - SUV sang giá gần 7 tỷ

|
Range Rover Sport PHEV là mẫu SUV 5 chỗ hạng sang được Land Rover phân phối tại Việt Nam. Mẫu xe trong bài có giá khoảng 6,989 tỷ đồng, các tùy chọn cá nhân hóa có thể khiến giá xe khác biệt.
|
Xe được trang bị màu sơn ngoại thất Fuji White, số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.923 x 2.060 x 1.702 mm với trục cơ sở 2.923 mm.
|
Đầu xe vuông vức với lưới tản nhiệt mạ chrome. Cụm đèn LED tích hợp đèn định vị ban ngày. Ngay bên dưới là phần hốc gió.
|
Là một chiếc SUV hạng sang, xe sở hữu phần thân kéo ngược về phía đuôi, vuông vức, ưu tiên không gian cho người ngồi hàng ghế phía sau. Dáng xe to lớn, bệ vệ phù hợp với tệp khách hàng doanh nhân của hãng.
|
Tên xe đặt ở trung tâm dải đèn hậu, cặp ống xả cũng được mạ chrome giúp tăng độ sang trọng.
|
Mẫu xe trên ảnh sở hữu bộ mâm 22 inch với ốp style 5127 nâng cấp màu xám Satin Dark Grey.
|
Ngay trên nóc là cặp "vây cá". Một trong số đó là camera giúp hiển thị hình ảnh qua gương chiếu hậu trung tâm.
|
Nội thất của Range Rover Sport tập trung vào sự sang trọng.
|
Ghế ngồi ở cả hàng trước và sau được dùng da Windsor cao cấp theo tone nâu Caraway. Phiên bản trên ảnh được nâng cấp thêm tùy chọn sưởi, nhớ vị trí cho cả ghế lái và ghế phụ.
|
Vô lăng viền gỗ bên ngoài, bọc da nâu đồng màu nội thất. Hệ thống âm thanh Meridian 19 loa là trang bị tiêu chuẩn trên mọi chiếc Range Rover Sport PHEV. Màn hình trung tâm 13,1 inch. Ở yên ngựa có thêm một tủ lạnh.
|
Kính chiếu hậu bên trong ClearSight cũng được trang bị trên xe, hiển thị rõ nét hình ảnh được bắt thông qua "vây cá".
|
Range Rover Sport PHEV cũng sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.
|
Ở hàng ghế sau, Range Rover Sport được trang bị cổng gió điều hòa riêng. Mẫu xe đã được trang bị gói điều hòa 4 vùng tự động độc lập, lọc không khí.
|
Cốp xe rộng rãi và dễ dàng gia gia tăng kích thước nếu gập hàng ghế thứ 2.
|
Phiên bản PHEV P460e được kết hợp giữa máy xăng Ingenium 3.0L 6 xy-lanh và motor điện, cho tổng công suất 460 ps, tương đương khoảng 454 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây, vận tốc tối đa đạt 225 km/h.
|
Bên dưới sàn xe là bộ pin 38,2 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 118 km theo chuẩn WLTP. Tổng quãng đường di chuyển khi sử dụng hệ thống PHEV vào khoảng 740 km.
|
Phiên bản Dynamic SE 3.0 460PS PHEV được bán với giá 6,989 tỷ đồng. Land Rover cũng cung cấp bản "built to order" cho phép khách hàng cá nhân hóa mẫu SUV theo ý thích, giá khởi điểm là 5,965 tỷ đồng.
|
Tại Việt Nam, Range Rover Sport cùng phân khúc với Porsche Cayenne, Mercedes-Benz GLE hay BMW X5, Audi Q7.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.