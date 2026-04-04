Ngách mới của ngành loa

Thị trường năm ghi nhận sự tham gia của các ông lớn với sản phẩm đại diện như JBL Go 4, Clip 5 và Sony SRS-XB100. Soundcore Boom Go 3i tạo khác biệt bằng cách nâng cao ngưỡng công suất và tích hợp các tính năng vốn chỉ có trên các dòng loa cỡ lớn vào một thân máy chỉ nặng 380 gram. Với những buổi tập luyện không tính thành tích, kích thước và khối lượng của sản phẩm không ảnh hưởng nhiều đến vận động. So với tai nghe, loa mang tính cộng đồng và dễ dàng chia sẻ âm thanh. Thiết kế dây móc 2 vị trí từ Soundcore cũng mở ra đa dạng tình huống sử dụng cho mẫu Boom Go 3i.