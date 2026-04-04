Ngách mới của ngành loa

|
Các chuẩn Bluetooth mới cùng công nghệ pin đang giúp thúc đẩy ngành âm thanh, vốn bị giới hạn bởi kích thước thiết bị. Lịch sử sản phẩm hỗ trợ nhu cầu tập thể thao chuyển từ những bộ tai nghe có dây rườm rà sang true-wireless và hiện tại là những mẫu loa không dây nhỏ gọn.
|
Dòng loa Boom Go 3i của Soundcore là đại diện tiêu biểu của việc các hãng Trung Quốc dẫn dắt xu hướng. Lợi thế chuỗi cung ứng, khả năng thích ứng nhanh với thị trường cùng nỗ lực vượt qua những ông lớn âm thanh khác cho họ động lực làm mới sản phẩm liên tục. Mẫu "loa thể thao” giá dưới 2 triệu đồng, sở hữu công suất gấp 2-3 lần lựa chọn từ JBL hay Sony.
|
Theo nghiên cứu từ các nhà sản xuất, người tập luyện thể thao ngoài trời có những nhu cầu đặc biệt với thiết bị âm thanh. Ở bộ môn chạy bộ hay đạp xe, việc sử dụng tai nghe có thể cô lập họ khỏi những tín hiệu giao thông, môi trường hay động vật hoang dã. Loa giải quyết vấn đề khi vẫn cung cấp âm nhạc mà vẫn duy trì kết nối với xung quanh.
Thị trường năm ghi nhận sự tham gia của các ông lớn với sản phẩm đại diện như JBL Go 4, Clip 5 và Sony SRS-XB100. Soundcore Boom Go 3i tạo khác biệt bằng cách nâng cao ngưỡng công suất và tích hợp các tính năng vốn chỉ có trên các dòng loa cỡ lớn vào một thân máy chỉ nặng 380 gram. Với những buổi tập luyện không tính thành tích, kích thước và khối lượng của sản phẩm không ảnh hưởng nhiều đến vận động. So với tai nghe, loa mang tính cộng đồng và dễ dàng chia sẻ âm thanh. Thiết kế dây móc 2 vị trí từ Soundcore cũng mở ra đa dạng tình huống sử dụng cho mẫu Boom Go 3i.
|
Vỏ loa được hoàn thiện chủ yếu từ nhựa. Đây là lựa chọn phù hợp với tầm giá, giúp dễ dàng xử lý bề mặt để phủ lên những màu sắc nổi bật. Nhằm tăng độ bền, Soundcore bọc phần lớn thiết bị bằng lớp cao su chịu lực, gần như an toàn khi rơi từ độ cao 1 m xuống các bề mặt cứng. Loa đạt chuẩn IP68 tương tự các dòng điện thoại cao cấp, giúp người dùng yên tâm khi sử dụng ngoài trời hay đi bơi.
|
Trái tim của sản phẩm là driver toàn dải, tích hợp trong kích thước loa gọn gàng. Để hỗ trợ bass, hãng dùng bộ cộng hưởng thụ động ở phía dưới. Cách này giúp biến các bề mặt khi đặt thiết bị trở thành bộ phận kết nối, khuếch đại âm trầm. Soundcore hỗ trợ dải thấp với chế độ Bassboost 2.0, tái tạo tần số thấp xuống tới mức 56 Hz.
|
So với JBL hay Sony, Soundcore không có lợi thế thương hiệu di sản. Hãng Trung Quốc lấp đầy bằng cách cung cấp cho người dùng bộ tính năng đồ sộ, với giá bán cạnh tranh so với các đối thủ. Mẫu Boom Go 3i hỗ trợ đến Bluetooth 6.0 có băng thông rộng hơn, giảm độ trễ và ổn định trong những khu vực có mật độ sóng dày như phòng gym hay giải chạy phong trào.
|
Thiết bị cũng có app điều khiển, đèn LED đa chức năng nhấp nháy theo nhạc hay báo hẹn giờ. Người dùng có thể dùng điện thoại như micro phát tiếng qua loa. Nhà sản xuất cung cấp chức năng nối hai sản phẩm để giả lập stereo hay qua Auracast với nhiều thiết bị khác. Ở mức âm lượng 70%, không bật tăng cường âm trầm, pin có thể cấp đến 40 giờ liên tục.
|
Bằng việc nhắm chính xác đối tượng, tạo lợi thế bằng thông số cao và loạt tính năng bổ trợ đồ sộ, mẫu loa của Soundcore thêm sức cạnh tranh ở phân khúc có nhiều hãng dòm ngó. So với Clip5 hay XB100, Boom Go 3i “nặng cân” hơn đáng kể, nên tính di động không bằng. Đổi lại, những thông số còn lại của nó đều vượt trội đối thủ.
Nhóm người săn lùng loại mã độc nguy hiểm nhất thế giới công nghệ
Trong quyển sách mới, Renee Dudley và Daniel Golden đưa độc giả đến gần hơn với cuộc chiến thầm lặng của những chuyên gia công nghệ toàn cầu, chống lại kẻ đứng sau ransomware.