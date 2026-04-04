Mù đường vì chiến sự Iran

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran khiến GPS bị nhiễu loạn trên diện rộng ở vùng Vịnh, buộc tài xế giao hàng phải đi bằng trí nhớ thay vì bản đồ.

Trong tuần đầu tháng 3, khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát, các tài xế giao hàng như anh Saeed Ahmed vẫn tiếp tục làm việc tại Dubai. Giữa chừng, bản đồ trên điện thoại đột ngột thay đổi tuyến đường. Con phố anh đang đi biến mất khỏi màn hình. Ahmed dừng xe và gọi cho khách hàng để nhờ chỉ dẫn.

"Chúng tôi thấy rất bực bội. Thường thì chúng tôi biết đường. Nhưng ở khu vực lạ, chúng tôi phải liên tục gọi cho khách, giao hàng trễ và khiến khách hàng khó chịu", Ahmed nói với Rest of World.

Đây không phải sự cố cá biệt. Các lực lượng quân sự trong khu vực đang triển khai hệ thống gây nhiễu tín hiệu vệ tinh để đánh chặn drone và tên lửa. Những hệ thống này có thể chặn tín hiệu GPS hoàn toàn hoặc giả mạo tín hiệu, khiến thiết bị báo cáo vị trí sai. Tín hiệu nhiễu thường lan rộng sang khu vực dân sinh.

Ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở điện thoại. Theo dữ liệu từ Windward, công ty tình báo hàng hải, hơn 1.650 tàu ở Trung Đông ngày 7/3 bị ảnh hưởng bởi tín hiệu GPS lỗi, tăng 55% so với tuần trước. Tàu bị hiển thị sai vị trí tại Kuwait, Iran, Ả Rập Saudi, Oman và UAE. Gần 1.100 tàu bị ảnh hưởng chỉ trong 24 giờ sau đợt không kích ngày 28/2.

"Bất kỳ tín hiệu gây nhiễu nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả thiết bị thu tín hiệu GNSS trong phạm vi, bao gồm điện thoại thông minh", Thomas Withington, chuyên gia tác chiến điện tử độc lập cho biết.

Các tài xế lâu năm đang thích nghi bằng trí nhớ. Muhammad Asif, tài xế ở Dubai hơn 20 năm, cho biết đôi khi bản đồ hiển thị vị trí lệch xa. "Bản đồ báo 40 phút trong khi tôi còn 5 phút nữa là đến nơi", ông Muhammad Asif. Trong trường hợp này, ông tự điều hướng theo kinh nghiệm.

Trên các nền tảng logistics, dữ liệu vị trí sai gây ra hàng loạt vấn đề. Tài xế bị phân công đơn hàng sai, dẫn đến thời gian giao nhận khó dự báo chính xác.

"Các hệ thống logistics cốt lõi phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu vị trí thời gian thực. Trong các sự cố nhiễu GPS, chúng tôi đã chứng kiến tác động đáng kế đến khâu vận hành. Logic phân công tự động bị gián đoạn", Raman Pathak, CEO của Jeebly cho biết. Nhiều công ty buộc phải quay lại giám sát thủ công để quản lý giao hàng.

"Tín hiệu GPS xuất phát từ vệ tinh cách mặt đất 20.000 km. Khi đến nơi, tín hiệu đã rất yếu và dễ bị can thiệp. Một tín hiệu mạnh hơn từ mặt đất có thể khiến thiết bị tin rằng nó đang ở nơi khác hoàn toàn", Jim Stroup từ AQNav giải thích.

Sau hơn một tháng chiến tranh, các tài xế vẫn đang tìm cách thích nghi. "Trước kia, chúng tôi theo bản đồ, giờ buộc phải sử dụng trí nhớ", Ahmed nói.