Nga tuyên bố 'cần chuẩn bị các cuộc thử hạt nhân quy mô lớn'

  • Thứ năm, 6/11/2025 08:40 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuyên bố, nước này cần chuẩn bị các cuộc thử hạt nhân quy mô lớn để đáp trả kế hoạch tái khởi động chương trình hạt nhân của Mỹ.

Báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp nội các hôm 5/11, ông Belousov nói rằng Moscow "phải đáp trả động thái của Washington nhằm đảm bảo an ninh cho Nga”. Do đó, việc bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân quy mô lớn ngay lập tức là điều cần thiết, theo RT.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga từ lâu đã tuyên bố sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện, miễn là các thành viên khác không vi phạm thỏa thuận.

“Nếu Mỹ hoặc quốc gia thành viên khác của hiệp ước tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy, thì Nga cũng sẽ buộc phải thực hiện những biện pháp đáp trả thích đáng", ông Putin nói.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Nga chỉ thị cho tất cả các cơ quan chính phủ liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, thu thập và phân tích thông tin cần thiết về kế hoạch tái khởi động các vụ thử hạt nhân của Mỹ, trước khi đệ trình đề xuất về "khả năng bắt đầu công tác chuẩn bị cho những vụ thử vũ khí hạt nhân".

Nga, ong Putin, thu nghiem hat nhan anh 1

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Valery Gerasimov và Bộ trưởng Giao thông Nga Andrey Nikitin tham dự cuộc họp của Hội đồng An ninh do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì, tại Moscow (Nga) ngày 5/11. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân, sau khi ông cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành những vụ nổ hạt nhân "bí mật”.

Cả Nga và Trung Quốc đều bác bỏ cáo buộc này. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cũng khẳng định, cơ quan này không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Nga và Trung Quốc đã tiến hành các vụ nổ hạt nhân.

Mỹ sẽ phóng Minuteman III sau lệnh thử nghiệm hạt nhân

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu nối lại các hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân, Washington dự kiến phóng thử ICBM Minuteman III không mang đầu đạn từ bang California.

43:2563 hôm qua

Ông Trump: Mỹ có đủ vũ khí hạt nhân để thổi bay thế giới 150 lần

Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố về uy lực mạnh chưa từng có của kho vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định Mỹ có đủ vũ khí hạt nhân để thổi bay thế giới 150 lần.

45:2706 hôm qua

Trung Quốc bác cáo buộc thử nghiệm hạt nhân nhưng không công bố

Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đã tiến hành các vụ thử hạt nhân nhưng không công khai và Mỹ sẽ sớm tiến hành một vụ thử nghiệm tương tự.

20:19 3/11/2025

Minh Hạnh/Tiền Phong

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Tong thong Mexico kien ke sam so hinh anh

Tổng thống Mexico kiện kẻ sàm sỡ

55 phút trước 08:03 6/11/2025

0

Bà Claudia Sheinbaum, nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico, đã đệ đơn kiện người đàn ông bị cáo buộc sàm sỡ bà trong một sự kiện công cộng tại thủ đô Mexico City.

