Mỹ sẽ phóng Minuteman III sau lệnh thử nghiệm hạt nhân

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu nối lại các hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân, Washington dự kiến phóng thử ICBM Minuteman III không mang đầu đạn từ bang California.

Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Mỹ muốn tăng cường sức răn đe hạt nhân trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu gia tăng.

Một bản đồ hàng hải do Newsweek công bố cho thấy Mỹ đã lên kế hoạch tiến hành vụ phóng thử đầu tiên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhưng không gắn đầu nổ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh khôi phục các hoạt động thử nghiệm hạt nhân.

Newsweek cho biết đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ lực lượng tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom mang vũ khí hạt nhân để yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Bản đồ vệ tinh địa điểm phóng thử tên lửa Minuteman III của Mỹ. Ảnh: NASA, NOAA, USGS.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng “ngay lập tức” bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc vẫn duy trì các cuộc thử nghiệm tương tự.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright sau đó làm rõ rằng các cuộc thử nghiệm sắp tới sẽ không bao gồm kích nổ thực tế như các vụ nổ hạt nhân trước đây, mà chỉ thử nghiệm các thành phần còn lại của hệ thống để đảm bảo cơ chế kích hoạt vẫn hoạt động chính xác nếu cần thiết.

Trong nhiều thập niên qua, quân đội Mỹ thường xuyên thử nghiệm các ICBM. Đây là một phần trong “bộ ba răn đe hạt nhân” cùng với tàu ngầm mang tên lửa và máy bay ném bom chiến lược nhằm đánh giá mức độ an toàn, tính ổn định và khả năng răn đe thực tế.

Theo chuyên gia Marco Langbroek, giảng viên Khoa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ của Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan, vụ phóng thử tên lửa Minuteman III sẽ diễn ra từ đêm 5/11 sang rạng sáng 6/11 (theo giờ Mỹ).

Dự kiến, tên lửa sẽ được phóng từ Căn cứ lực lượng không gian Vandenberg tại bang California, hướng đến Khu thử nghiệm phòng thủ tên lửa Ronald Reagan tại đảo san hô Kwajalein thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, với 5 khu vực được chỉ định để thu hồi mảnh vỡ.

Nếu được xác nhận, đường bay này sẽ tương tự với vụ thử hồi tháng 5 năm nay, khi một tên lửa Minuteman III không mang đầu đạn được phóng từ California, bay khoảng 6.700 km về phía tây và hạ xuống khu vực Kwajalein.

Đây sẽ là lần thử nghiệm thứ hai của Mỹ kể từ tháng 9, sau khi một tàu ngầm hạt nhân nước này phóng 4 tên lửa Trident II D5 không mang đầu đạn trong vùng biển Đại Tây Dương ngoài khơi bang Florida.

Minuteman III - “lá chắn” răn đe hạt nhân của Mỹ

Theo Dự án Thông tin Hạt nhân của Liên đoàn Các nhà Khoa học Mỹ (FAS), Không quân Mỹ hiện sở hữu 400 tên lửa Minuteman III được triển khai trong các hầm phóng tại Colorado, Montana, Nebraska, North Dakota và Wyoming với tầm bắn hơn 9.600 km.

Mặc dù có tới 800 đầu đạn hạt nhân được phân bổ cho lực lượng này, mỗi tên lửa hiện chỉ mang một đầu đạn duy nhất. Tuy nhiên, hệ thống Minuteman III về mặt kỹ thuật có thể mang từ hai đến ba đầu đạn nếu được trang bị đầy đủ.

Theo FAS, dù được triển khai từ năm 1970 nhưng dòng tên lửa Minuteman III đã được hiện đại hóa nhiều lần, đáng chú ý là chương trình nâng cấp trị giá hàng tỷ USD kéo dài một thập kỷ, hoàn tất vào năm 2015, giúp kéo dài tuổi thọ phục vụ đến năm 2030. Các kỹ sư Không quân thậm chí gọi tên lửa Minuteman III là “những tên lửa gần như mới hoàn toàn, trừ lớp vỏ”.

FAS cho biết: “Không quân Mỹ tiến hành nhiều vụ phóng thử Minuteman III mỗi năm. Đây là những kế hoạch được chuẩn bị từ lâu và không nhằm phản ứng với bất kỳ sự kiện quốc tế cụ thể nào”.

Cuộc đua hạt nhân bước sang chương mới

Trong thông cáo về vụ thử hồi tháng 5, Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu khẳng định đây là hoạt động định kỳ, thường xuyên, nằm trong hơn 300 vụ thử tương tự đã được tiến hành trong và “không phải phản ứng với tình hình thế giới hiện tại”.

Không quân Mỹ nhấn mạnh, các cuộc thử nghiệm như vậy là một phần trong nỗ lực duy trì “năng lực răn đe hạt nhân an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả của thế kỷ 21”. Mục tiêu của chúng là trấn an các đồng minh và chứng minh rằng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ luôn trong trạng thái sẵn sàng, dù không có ý nghĩa khiêu khích.

Giới quan sát cho rằng quyết định nối lại thử nghiệm ICBM có thể khiến căng thẳng chiến lược giữa Washington, Moscow và Bắc Kinh leo thang. Trong khi Nga vừa thử nghiệm một loại ngư lôi hạt nhân mới, Trung Quốc gần đây trình làng một mẫu ICBM có khả năng “bao phủ toàn cầu”.

Nếu vụ phóng của Mỹ diễn ra đúng kế hoạch, thế giới có thể bước vào giai đoạn mới của cuộc cạnh tranh hạt nhân, nơi các cường quốc đều tìm cách chứng minh sức mạnh răn đe trong bối cảnh niềm tin chiến lược đang sụt giảm.