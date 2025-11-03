Trung Quốc bác cáo buộc thử nghiệm hạt nhân nhưng không công bố

Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đã tiến hành các vụ thử hạt nhân nhưng không công khai và Mỹ sẽ sớm tiến hành một vụ thử nghiệm tương tự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Ngày 3/11, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nước này và một số nước khác đã tiến hành thử nghiệm hạt nhân nhưng không công bố.

Phát biểu họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Trung Quốc luôn duy trì con đường hòa bình, theo đuổi chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, duy trì chiến lược hạt nhân mang tính phòng thủ và tuân thủ cam kết ngừng thử hạt nhân.

Cũng theo bà Mao Ninh, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ “có hành động thiết thực nhằm duy trì cơ chế giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, góp phần duy trì sự ổn định và cân bằng chiến lược toàn cầu."

Trước đó, trong chương trình “60 Minutes” của đài truyền hình CBS phát sóng ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đã tiến hành các vụ thử hạt nhân nhưng không công khai và Mỹ sẽ sớm tiến hành một vụ thử nghiệm tương tự. Ông Trump cũng nói ông không muốn Mỹ “là quốc gia duy nhất không tiến hành thử hạt nhân."

Trong tuyên bố trấn an dư luận sau đó cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thông báo cuộc thử nghiệm mà Tổng thống Trump đề cập chỉ là thử hệ thống vũ khí hạt nhân của Mỹ mà không bao gồm các vụ nổ hạt nhân trên thực tế.

Những động thái trên diễn ra sau khi Nga thông báo đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân Burevestnik và các cuộc thử nghiệm này “hoàn toàn phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Nga”.