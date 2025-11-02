Tổng thống Hàn đề nghị Trung Quốc giúp nối lại đối thoại liên Triều

Tại cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn Quốc - Trung Quốc ngày 1/11 ở thành phố Gyeongju, Tổng thống Hàn Quốc đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình giúp thúc đẩy nỗ lực khôi phục đàm phán với Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự Hội nghị Cấp cao APEC ở Gyeongju (Hàn Quốc) ngày 1/11. Ảnh: Reuters.

Đáp lại lời đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng hợp tác và cùng Hàn Quốc xử lý những vấn đề thách thức.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC 2025 và đánh dấu chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Tập sau 11 năm.

Tại cuộc gặp, hai bên đã ký kết 7 thỏa thuận hợp tác song phương và nhiều bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm mạng, chăm sóc người cao tuổi, đổi mới sáng tạo cùng nhiều lĩnh vực khác.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Chủ tịch Tập khẳng định Bắc Kinh coi trọng mối quan hệ với Seoul và xem Hàn Quốc là “đối tác hợp tác không thể tách rời”.

Tổng thống Lee vừa nhậm chức trong tháng 6. Đường lối đối ngoại của ông đề cao việc giữ thăng bằng ngoại giao và đẩy mạnh hợp tác bao gồm củng cố quan hệ với Mỹ, hợp tác với Trung Quốc, giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đánh giá về các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Tổng thống Lee phát biểu tại cuộc gặp: “Tôi đánh giá tình hình đang tiến triển tích cực khi các điều kiện cho đối thoại với Triều Tiên đang dần hình thành. Tôi hy vọng Hàn Quốc và Trung Quốc có thể tận dụng những thuận lợi này để tăng cường trao đổi chiến lược, hướng tới nối lại đối thoại với Triều Tiên”.

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sunglac cho biết Bắc Kinh “bày tỏ sẵn sàng hợp tác vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, song hai bên chưa bàn chi tiết về vai trò cụ thể của Trung Quốc. Hai bên cũng nhất trí rằng đối thoại Mỹ - Triều sẽ là yếu tố then chốt cho tiến trình hòa bình tại khu vực.

Theo hãng thông tấn Xinhua, tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập cũng kêu gọi “mở ra chương mới trong quan hệ Hàn - Trung”, nhấn mạnh hai bên cần tôn trọng hệ thống chính trị và con đường phát triển của nhau, giải quyết những vấn đề cốt lõi trong mối quan hệ, đồng thời hóa giải những khác biệt thông qua đối thoại thiện chí.

Ông Tập cũng kêu gọi việc đề cao chủ nghĩa đa phương, cùng Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghiệp xanh, dược phẩm sinh học và chăm sóc người cao tuổi.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với 5 chi nhánh thuộc tập đoàn đóng tàu Hanwha Ocean, cùng các hạn chế đối với sản phẩm văn hóa giải trí của Hàn Quốc. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi để tháo gỡ dần các rào cản, thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch song phương.