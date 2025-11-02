Tờ giấy bí ấn của Tổng thống Trump khiến ông Tập bật cười

Nhà Trắng vừa công bố 42 bức ảnh được chụp trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan (Hàn Quốc).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa một tờ giấy cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem tại cuộc hội đàm song phương ở Busan (Hàn Quốc) ngày 30/10. Ảnh: White House.

42 bức ảnh được đăng tải trên trang web của Nhà Trắng dưới tiêu đề “Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”.

Bộ ảnh không có chú thích chi tiết cho từng bức ảnh, song thứ tự sắp xếp cho thấy ảnh được chụp theo tiến trình cuộc gặp, bắt đầu từ lúc hai nhà lãnh đạo bước xuống xe, rồi ngồi đối diện nhau trong phòng họp cùng các trợ lý, cho đến khi bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn trong quá trình hội đàm.

Điểm nhấn đáng chú ý trong loạt ảnh là 4 bức ảnh từ số 29 đến số 32 ghi lại khoảnh khắc ông Trump đưa ra một tờ giấy cho ông Tập xem. Nhà lãnh đạo Trung Quốc thoạt tiên tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó bật cười lớn. Nội dung của tờ giấy không được tiết lộ.

Theo Korea JoongAng Daily, cuộc gặp của ông Trump và ông Tập diễn ra tại cơ sở ngoại giao đặc biệt Naraemaru, nằm trong khu vực đóng quân của Không quân Hàn Quốc. Cơ sở Naraemaru đặt trong khuôn viên sân bay quốc tế Gimhae có mức độ kiểm soát an ninh tối cao.

Naraemaru là địa điểm thường được Hàn Quốc sử dụng cho các sự kiện ngoại giao cấp cao và đón tiếp nguyên thủ các nước. Cơ sở ngoại giao Naraemaru được lựa chọn nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối và tính riêng tư cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bật cười sau khi xem tờ giấy của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: White House.

Cuộc gặp song phương này được coi là điểm nhấn cuối cùng và quan trọng nhất trong chuyến công du châu Á của ông Trump, diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tìm cách ổn định quan hệ sau nhiều năm căng thẳng về thương mại, công nghệ và an ninh khu vực.

Sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng đưa ra phát ngôn chính thức khẳng định đã cùng Mỹ đạt được sự đồng thuận về các vấn đề kinh tế và thương mại quan trọng, đồng thời dẫn lời của Chủ tịch Tập Cận Bình: "Hai bên cần sớm cụ thể hóa những thỏa thuận đã đạt được, biến chúng thành kết quả thực tế mang lại lợi ích cho Trung Quốc, Mỹ và nền kinh tế toàn cầu”.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức trong mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Mỹ vài năm trở lại đây. Ông đánh giá những gì đã diễn ra là bài học cho cả hai bên, đồng thời kêu gọi Mỹ "cân nhắc tới lợi ích lâu dài của việc hợp tác, thay vì liên miên trả đũa nhau".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn đến thăm Trung Quốc vào đầu năm sau, dự kiến vào tháng 4/2026, đồng thời ông Trump cũng mời ông Tập sớm sang thăm Mỹ.