Ông Trump: Mỹ có đủ vũ khí hạt nhân để thổi bay thế giới 150 lần

Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố về uy lực mạnh chưa từng có của kho vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định Mỹ có đủ vũ khí hạt nhân để thổi bay thế giới 150 lần.





Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 4/11 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ quyết định thúc đẩy việc nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, khẳng định rằng kho vũ khí của Mỹ đủ mạnh “để thổi bay thế giới 150 lần” và cần được duy trì thông qua các cuộc thử nghiệm thực tế.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS phát sóng hôm 2/11, Tổng thống Trump được hỏi lý do vì sao Mỹ cần thử nghiệm lại vũ khí hạt nhân sau hơn ba thập niên bị Quốc hội áp đặt lệnh cấm.

Ông Trump trả lời: “Bởi vì bạn phải xem chúng hoạt động như thế nào. Tôi nói rằng chúng ta sẽ thử nghiệm vũ khí hạt nhân như các quốc gia khác đang làm. Chúng ta là quốc gia duy nhất không thử nghiệm, và tôi không muốn trở thành quốc gia duy nhất không thử nghiệm”.

Lần cuối cùng Mỹ tiến hành một vụ nổ hạt nhân toàn diện vào năm 1992, và theo báo The Washington Post của Mỹ, việc nối lại các cuộc thử nghiệm như vậy có thể mất nhiều năm cùng chi phí lên tới hàng trăm triệu USD.

Vào hôm 2/11, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright làm rõ rằng các cuộc thử nghiệm do ông Trump ra lệnh sẽ không bao gồm việc kích nổ hạt nhân thực sự.

“Đây là những gì chúng tôi gọi là các cuộc thử nghiệm phi tới hạn (non-critical tests)”, ông Wright nói trên Fox News, mô tả chúng như một phần của chương trình hiện đại hóa tổng thể.

“Không cần lo lắng về (đám mây hình nấm)”, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nói thêm khi được hỏi về khả năng xảy ra các vụ nổ trong khí quyển hoặc dưới lòng đất.

Bất chấp tuyên bố của ông Trump rằng Liên bang Nga và Trung Quốc đang bí mật tiến hành thử nghiệm, hai quốc gia này đều đã có vụ nổ hạt nhân được xác nhận cuối cùng cách đây nhiều thập kỷ, với Nga là vào năm 1990 và với Trung Quốc là vào năm 1996.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov làm rõ rằng các cuộc thử nghiệm gần đây của Nga đối với tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và thiết bị không người lái dưới nước Poseidon không liên quan đến các vụ nổ hạt nhân.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Liên bang Nga sẽ chỉ “hành động tương ứng” nếu các cường quốc hạt nhân khác nối lại thử nghiệm.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ tôn trọng các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và duy trì lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân toàn cầu.

Phó Tổng thống J.D. Vance cùng một số nghị sĩ Cộng hòa đã ủng hộ sáng kiến của ông Trump, lập luận rằng các cuộc thử nghiệm không kích nổ là cần thiết để bảo đảm độ tin cậy của kho vũ khí hạt nhân đang già cỗi của Mỹ.

“Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Và tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó về việc giải trừ hạt nhân”, ông Trump nói thêm, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta có đủ vũ khí hạt nhân để thổi bay thế giới 150 lần. Liên bang Nga có rất nhiều vũ khí hạt nhân, và Trung Quốc cũng sẽ có nhiều”.