Tổng thống Trump cáo buộc Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Pakistan bí mật thử hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Pakistan cùng một số quốc gia khác đang bí mật tiến hành các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất, đồng thời chỉ thị Lầu Năm Góc khẩn trương nối lại chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Theo hãng tin TASS ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một số quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Pakistan, đang bí mật tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất mà không thông báo cho cộng đồng quốc tế. Ông cho rằng Washington không thể tiếp tục “án binh bất động” trong khi các đối thủ tiềm năng tiếp tục phát triển năng lực răn đe hạt nhân.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS News, ông Trump nói: “Họ đang thử nghiệm, còn chúng ta thì không. Chúng ta phải thử nghiệm. Nga gần đây còn đưa ra những lời đe dọa rằng họ sẽ tiến hành một số hình thức thử nghiệm mới ở cấp độ khác. Nga đã thử nghiệm, Trung Quốc đã thử nghiệm, Triều Tiên và Pakistan cũng vậy - tất cả họ đều làm. Và chúng ta cũng sẽ thử nghiệm”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng việc nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân là điều cần thiết để bảo đảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ duy trì khả năng hoạt động thực tế. “Chúng ta có những vũ khí hạt nhân tốt nhất, và tôi là người đã cải tiến, hiện đại hóa chúng trong bốn năm qua. Tôi không thích điều đó, bởi sức hủy diệt của chúng thật khủng khiếp, nhưng nếu đã có, chúng ta phải thử nghiệm để biết chắc rằng chúng hoạt động đúng như thiết kế”, ông Trump nói.

Theo TASS ngày 30/10, Tổng thống Trump đã ra chỉ thị cho Lầu Năm Góc ngay lập tức nối lại các hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông không nêu rõ loại hình thử nghiệm nào sẽ được tiến hành, cũng như liệu có bao gồm việc kích nổ đầu đạn hạt nhân thật hay chỉ là thử nghiệm mô phỏng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cáo buộc các quốc gia đối thủ đang “thử nghiệm ở tận sâu dưới lòng đất, nơi không ai biết chính xác điều gì đang xảy ra”. Ông nói thêm: “Bạn có thể cảm nhận được một chút rung động, nhưng không ai biết rõ họ thử ở đâu. Đây là một thế giới rộng lớn, và họ có thể giấu kín hoạt động của mình”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chiến lược giữa Mỹ và các cường quốc hạt nhân khác, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, đang leo thang. Cả Moskva và Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc vi phạm lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân và khẳng định tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), dù hiệp ước này chưa có hiệu lực toàn cầu do Mỹ vẫn chưa phê chuẩn.

Giới quan sát nhận định, việc ông Trump thúc đẩy nối lại chương trình thử nghiệm hạt nhân có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính sách răn đe chiến lược của Washington, đồng thời làm gia tăng nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới giữa các cường quốc.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng bất kỳ hình thức thử nghiệm nào, dù là thử không kích nổ, cũng có thể làm suy yếu nghiêm trọng các nỗ lực kiểm soát vũ khí toàn cầu. Ông John Tierney, Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí Mỹ, cho rằng “bước đi này sẽ phá vỡ niềm tin quốc tế và làm giảm cơ chế giám sát hạt nhân được xây dựng trong nhiều thập kỷ”.

Tuy nhiên, những người ủng hộ chính sách của ông Trump lập luận rằng Mỹ cần duy trì “năng lực răn đe hạt nhân tối đa” trong bối cảnh các quốc gia khác đang tăng tốc phát triển công nghệ quân sự tiên tiến. Một số quan chức quốc phòng cho rằng các thử nghiệm có thể chỉ nhằm mục đích kỹ thuật, để “đảm bảo an toàn và độ tin cậy” của kho vũ khí, chứ không phải khởi đầu cho các vụ nổ hạt nhân thực sự.

Trong phát biểu kết thúc cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta không bao giờ muốn phải sử dụng chúng, nhưng nếu có, chúng ta phải chắc chắn rằng chúng hoạt động chính xác. Nếu không, chúng ta sẽ không biết thực sự sức mạnh của mình ở đâu”.