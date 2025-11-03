Mỹ làm rõ lệnh thử hạt nhân của ông Trump

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 2/11 khẳng định các cuộc thử nghiệm vũ khí mà Tổng thống Donald Trump chỉ đạo tuần trước sẽ không bao gồm việc kích nổ hạt nhân.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vừa có phát ngôn về vấn đề thử nghiệm hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Reuters.

“Đây là các vụ nổ kỹ thuật, không tạo ra phản ứng hạt nhân. Chúng tôi chỉ thử các phần cơ học, cách thuốc nổ, ngòi nổ và hệ thống kích hoạt phối hợp với nhau để bảo đảm khi cần, vũ khí có thể vận hành đúng thiết kế”, ông Wright chia sẻ với Fox News.

Ngày 30/10, Tổng thống Trump ra lệnh cho Lầu Năm Góc nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân “ngay lập tức”, trên “cơ sở bình đẳng” với các quốc gia khác cũng đang tiến hành các thử nghiệm này. Ông Trump không đưa ra thông tin chi tiết trong thông báo đăng trên nền tảng Truth Social.

Động thái này được xem là một bước ngoặt trong chính sách hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ, có thể gây ảnh hưởng sâu rộng tới quan hệ với các đối thủ chiến lược.

Mặc dù Tổng thống Mỹ chỉ đạo Bộ Chiến tranh nối lại thử nghiệm, nhưng Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA) trực thuộc Bộ Năng lượng mới là đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế và quản lý kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

NNSA vận hành bãi thử Nevada, đây là nơi Mỹ thực hiện vụ nổ hạt nhân cuối cùng hồi tháng 9/1992. Sau đó, Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã ban hành lệnh tạm ngừng vô thời hạn các vụ thử hạt nhân sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Thông báo của ông Trump hiện vẫn gây hoang mang và lo ngại trong giới chuyên gia, khi nhiều chuyên gia cho rằng việc thử nghiệm vật lý đã lỗi thời và có thể làm gia tăng căng thẳng ngoại giao, kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Nga tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và ngư lôi Poseidon, cả hai vũ khí này đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, phía Nga cũng khẳng định đây không phải các thử nghiệm hạt nhân thực sự.

Theo ông Wright, các thử nghiệm mà Chính phủ Mỹ dự định tiến hành chỉ nhằm mục đích cải thiện các loại vũ khí thay thế vũ khí hạt nhân, không kích hoạt các vụ nổ hạt nhân.

“Tổng thống Trump luôn quan tâm đến việc đảm bảo Mỹ giữ vị thế cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Đó là cách duy nhất để bảo đảm thịnh vượng trong nước Mỹ và hòa bình bên ngoài nước Mỹ. Tổng thống luôn theo dõi tình hình toàn cầu, lắng nghe các thông điệp và muốn gửi đi thông điệp rõ ràng: Mỹ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết”, ông Wright nói.

Ông Wright cũng trấn an người dân sống gần các khu vực nơi Mỹ từng tiến hành thử nghiệm hạt nhân, như sa mạc Nevada, rằng sẽ không có vụ nổ nào gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.