Ông Trump hé lộ bước đi mới

  • Thứ bảy, 1/11/2025 09:20 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ nối lại thử nghiệm hạt nhân sau 33 năm, nhưng không nói rõ liệu có bao gồm các vụ thử ngầm hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời câu hỏi của phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 31/10. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/10 khẳng định Washington sẽ nối lại các hoạt động thử nghiệm hạt nhân, song tránh trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu điều đó có bao gồm thử nghiệm ngầm dưới lòng đất - hình thức từng phổ biến trong thời Chiến tranh Lạnh - hay không.

“Các bạn sẽ sớm biết thôi. Chúng tôi sẽ tiến hành một số cuộc thử nghiệm”, ông Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang bay tới Palm Beach, Florida (Mỹ).

“Các quốc gia khác làm điều đó. Nếu họ làm, chúng ta cũng sẽ làm, được chứ?”, ông nói thêm.

Một ngày trước đó, ông Trump tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội Mỹ khởi động lại quá trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng, được xem là thông điệp gửi tới các đối thủ chiến lược như Trung Quốc và Nga.

Thông báo bất ngờ này được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội, trong lúc đang bay bằng trực thăng Marine One tới thành phố Busan (Hàn Quốc) để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ phiên đàm phán thương mại song phương.

Giới quan sát cho biết vẫn chưa rõ ông Trump ám chỉ thử nghiệm nổ hạt nhân - vốn do Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia phụ trách - hay thử nghiệm bay các loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Trong chuyến công du Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bảo vệ quyết định này, gọi đây là “cách tiếp cận có trách nhiệm nhằm duy trì năng lực răn đe hạt nhân”, đồng thời cho biết Lầu Năm Góc sẽ phối hợp với Bộ Năng lượng để triển khai kế hoạch.

“Chúng tôi đang hành động rất nhanh”, ông nói.

Hiện không một cường quốc hạt nhân nào, ngoại trừ Triều Tiên năm 2017, tiến hành thử nổ hạt nhân trong hơn 25 năm qua.

Trước động thái của Nhà Trắng, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Dina Titus - đại diện bang Nevada, nơi đặt bãi thử hạt nhân của Mỹ - đã đệ trình dự luật ngăn chặn việc nối lại thử nghiệm nổ hạt nhân và cấm cấp ngân sách cho hoạt động này.

Bà Titus, tác giả một công trình nghiên cứu về lịch sử thử nghiệm hạt nhân Mỹ, cảnh báo rằng việc khởi động lại các vụ thử “sẽ kích thích Nga và Trung Quốc làm điều tương tự, đồng thời đặt người dân Nevada một lần nữa vào nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ độc hại và thảm họa môi trường”.

Lý do ông Trump tuyên bố thử nghiệm hạt nhân lúc này

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nối lại thử nghiệm hạt nhân "bình đẳng" với Nga và Trung Quốc, mở ra khả năng bước ngoặt trong chính sách hạt nhân Mỹ sau nhiều thập kỷ.

Nga và LHQ lên tiếng sau tuyên bố thử hạt nhân của ông Trump

Điện Kremlin khẳng định chưa tiến hành thử hạt nhân và không có quốc gia nào làm vậy, nhưng nhấn mạnh Nga sẽ có hành động tương ứng nếu Mỹ phá vỡ lệnh cấm toàn cầu kéo dài hơn ba thập kỷ.

Ông Trump kêu gọi dùng 'phương án hạt nhân' để mở cửa chính phủ

Tổng thống Trump kêu gọi đảng Cộng hòa từ bỏ mọi nỗ lực đàm phán với đảng Dân chủ và triển khai "phương án hạt nhân" nhằm chấm dứt tình trạng cản trở việc bỏ phiếu tại Thượng viện, nhằm mở cửa chính phủ trở lại.

