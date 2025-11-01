Ông Trump kêu gọi dùng 'phương án hạt nhân' để mở cửa chính phủ

Tổng thống Trump kêu gọi đảng Cộng hòa từ bỏ mọi nỗ lực đàm phán với đảng Dân chủ và triển khai "phương án hạt nhân" nhằm chấm dứt tình trạng cản trở việc bỏ phiếu tại Thượng viện, nhằm mở cửa chính phủ trở lại.

Tổng thống Trump trả lời báo chí. Ảnh: Reuters

Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "đã suy nghĩ rất nhiều" về việc đóng cửa chính phủ. Ông muốn phá vỡ thế bế tắc đã kéo dài 31 ngày qua, thời gian đóng cửa chính phủ dài thứ 2 trong lịch sử, chỉ kém thời gian kỷ lục có 4 ngày.

Ông Donald Trump khẳng định, hiện tại là thời điểm để đảng Cộng hoà sử dụng lá bài của mình, kích hoạt “phương án hạt nhân” để loại bỏ filibuster. Ông kêu gọi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà nên làm điều cần làm và tình trạng đóng cửa chính phủ sẽ được chấm dứt ngay lập tức.

Filibuster là thuật ngữ có từ những năm 1800 để chỉ việc cản trở bỏ phiếu tại Thượng viện, ngoài ra còn được dùng để chỉ quy tắc tại Thượng viện, theo đó một dự luật quan trọng muốn thông qua cần tới 60 phiếu thuận thay vì chỉ 51 phiếu như các luật bình thường. Nếu các nghị sĩ Cộng hoà đồng ý với phương án này thì nhiều khả năng dự luật sẽ được Thượng viện thông qua.

Đảng Cộng hòa nắm giữ đa số 53-47 ghế tại Thượng viện và đa số 219-213 tại Hạ viện. Thượng viện trong 1 tháng qua đã nhiều lần không thông qua được dự luật của đảng Cộng hòa nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, với hầu hết các nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu chống lại dự luật.

Cột cờ ở Điện Capitol - nơi đặt trụ sở của Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa từ ngày 1/10 vừa qua do các nghị sĩ Dân chủ không đồng ý thông qua dự luật ngân sách tạm thời trừ khi đảng Cộng hòa chịu thỏa hiệp về các chương trình bảo hiểm y tế.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết việc đóng cửa chính phủ có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 7 tỷ USD mỗi tháng, làm giảm tới 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 4 do sự gián đoạn trong chi tiêu của chính phủ.

Việc chính phủ đóng cửa cũng khiến nhiều dịch vụ công bị tạm dừng hoạt động, khoảng 1,4 triệu nhân viên liên bang đang làm việc không lương hoặc nghỉ không lương.