Nga cảnh báo sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ thử hạt nhân

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu tuyên bố, Nga vẫn duy trì các bãi thử hạt nhân trong tình trạng sẵn sàng hoạt động và sẽ thực hiện các cuộc thử nghiệm nếu Mỹ hoặc các quốc gia khác khởi động lại thử hạt nhân trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại Liên hoan quốc tế “Các dân tộc Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập”, nhằm đáp lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chuẩn bị nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân tại Mỹ, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu nhấn mạnh, trên thực tế, các cuộc thử nghiệm hạt nhân chưa bao giờ dừng lại hoàn toàn ở bất kỳ quốc gia nào.

Theo ông Shoigu, hiện nay, những hoạt động này được tiến hành dưới dạng mô phỏng bằng kỹ thuật tính toán và mô hình toán học, thay vì thử nghiệm vật lý.

Cũng như các quốc gia khác, Nga luôn giữ các bãi thử hạt nhân trong tình trạng kỹ thuật ổn định, để có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng trong các trường hợp bắt buộc.

Ông Shoigu trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Putin khẳng định nước này sẽ có phản ứng tương xứng nếu bất kỳ bên nào rút khỏi cam kết và nối lại các vụ thử nghiệm hạt nhân.

Trước đó, ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra chỉ thị chuẩn bị các cuộc thử nghiệm hạt nhân, với lý do “nhiều quốc gia khác đang làm điều tương tự”. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sau đó giải thích rằng việc thử nghiệm định kỳ là cần thiết để “đảm bảo kho vũ khí hạt nhân của Mỹ vẫn hoạt động ổn định”.

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra sau khi Nga tuyên bố tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa hành trình “Burevestnik” và ngư lôi “Poseidon” có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.