Nơi Mỹ có thể thử vũ khí hạt nhân theo chỉ đạo mới nhất của ông Trump

Chuyên gia đánh giá, Vùng Thử nghiệm hạt nhân Nevada (NST) là nơi duy nhất hiện nay mà Mỹ có thể tiến hành thử một vũ khí hạt nhân.

Một vụ thử hạt nhân ở bãi thử Nevada năm 1955. Ảnh: Ủy ban Năng lượng nguyên tử Mỹ.

Chuyên viên nghiên cứu cấp cao Robert Peters nhận định Mỹ có thể thử hạt nhân tại bãi thử Nevada này, nơi cách Las Vegas 96km. Theo vị chuyên gia về răn đe chiến lược tại Quỹ Heritage, có khả năng Mỹ sẽ thử hạt nhân trong một khu phức hợp nằm sâu dưới lòng đất.

Bãi thử hạt nhân Nevada rộng khoảng 3.367km2, lớn hơn cả tiểu bang Rhode Island.

Từ thập niên 1950, các nhà khoa học đã tiến hành các vụ thử tại bãi thử Nevada. Từ năm 1962, việc thử nổ được thực hiện trong lòng đất.

Theo quy trình thử nổ, các nhà khoa học đào một trục sâu trực tiếp dưới mặt đất hoặc vào sườn núi. Sau đó họ đặt một thiết bị hạt nhân vào buồng nằm ở cuối trục trên và bịt kín lại. Vụ nổ sẽ bị khống chế trong đá, giảm nguy cơ phát tán phóng xạ ra khí quyển.

Mặc dù việc thử hạt nhân trong lòng đất an toàn hơn nhiều so với trên không, hoạt động này vẫn tiềm ẩn rủi ro, theo Corey Hinderstein - Phó Giám đốc của Quỹ Hòa bình quốc tế Carnegie.

Trong quá khứ, một số phát tán phóng xạ đã rò rỉ ra khỏi các trục ngầm dưới đất. Ngoài ra, rung chấn từ vụ nổ có thể làm rung động cả những tòa nhà ở xa tận Las Vegas. Bà Hinderstein cho rằng một số tòa nhà mới hơn ở Vegas có thể đứng trước rủi ro bị hư hại. Theo bà, những tòa nhà đó không được thiết kế cho hoạt động địa chấn lớn.

Vụ thử hạt nhân gần đây nhất của Mỹ diễn ra tại Nevada cách đây hơn 30 năm.

Vào cuối Chiến tranh Lạnh, các cường quốc hạt nhân hàng đầu của thế giới tuyên bố tình nguyện ngừng thử hạt nhân. Nga, khi đó là Liên Xô, thử vũ khí hạt nhân cuối cùng của mình vào năm 1990, Mỹ thực hiện vụ thử cuối cùng vào năm 1992, còn Trung Quốc thực hiện cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân cuối cùng của họ vào năm 1996.

Hoạt động tạm ngưng thử hạt nhân như vậy nằm trong nỗ lực chung duy trì ổn định hạt nhân toàn cầu.

Hiện nay Mỹ sử dụng thí nghiệm khoa học và các mô phỏng bằng siêu máy tính để bảo đảm các quả bom hạt nhân của họ vẫn hoạt động được.

Năm ngoái (2024), hãng NPR (Mỹ) là một trong số ít các tổ chức được trao quyền tiếp cận hiếm hoi với những đường hầm tối mật nơi diễn ra các vụ thử hạt nhân. Các nhà khoa học làm việc trong đường hầm cho biết, họ tự tin có thể tiếp tục bảo đảm an toàn của vũ khí hạt nhân Mỹ mà không cần thử nghiệm.

Bà Hinderstein cho biết, chuẩn bị một vụ thử hạt nhân không phải là vấn đề nhỏ. Theo bà, một vụ thử mang tính chất trình diễn sẽ được tiến hành trong khoảng 18 tháng, còn một vụ có thể mang lại những dữ liệu có giá trị về khoa học sẽ cần nhiều năm.