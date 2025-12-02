Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nga tung video đầu tiên sau khi tuyên bố kiểm soát 'chảo lửa' Pokrovsk

  • Thứ ba, 2/12/2025 15:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại hoạt động của quân đội nước này tại trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Quân đội Nga ngày 1/12 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk ở Donetsk cùng thành phố Volchansk ở Kharkiv.

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, có thể thấy các binh sĩ thuộc lực lượng liên hợp Trung tâm của Nga đang di chuyển và dọn dẹp các tòa nhà ở Pokrovsk.

Là một phần của một cụm đô thị lớn, đồng thời là một nút giao thông đường sắt và đường bộ, thành phố Pokrovsk đóng vai trò là một trung tâm hậu cần quan trọng.

Theo Điện Kremlin, lực lượng Ukraine tại khu vực Pokrovsk - Dimitrov đã bị bao vây trong nhiều tuần, và Dimitrov hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đã bắt đầu đẩy lùi các nhóm quân Ukraine ra khỏi Gulyaypole ở Zaporozhye.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, toàn bộ tiền tuyến của Ukraine trên khắp Zaporozhye có thể sụp đổ khi quân đội Nga tiến công nhanh chóng.

Điện Kremlin vẫn khẳng định, Moscow ưu tiên một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine, nhưng sẽ thúc đẩy các mục tiêu quân sự khi Kyiv từ chối thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Nga tuyên bố châu Âu tự loại mình khỏi hòa đàm Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các nước châu Âu đã tự rút khỏi tiến trình đàm phán về Ukraine sau khi không thực hiện những cam kết trước đó, theo TASS.

27:1627 hôm qua

Ông Trump hé lộ 'cơ hội lớn' chấm dứt xung đột Ukraine

Sau cuộc họp cấp cao ở Florida, ông Trump tuyên bố có “cơ hội lớn” đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine, dù giới ngoại giao Mỹ cảnh báo tiến trình vẫn mong manh và phụ thuộc nhiều vào Nga.

33:1972 hôm qua

Kết quả đàm phán hòa bình Ukraine ở Floria

Quan chức Mỹ và Ukraine đã có cuộc đàm phán mà cả hai phía đều gọi là hiệu quả vào ngày 30/11 về một thỏa thuận hòa bình với Liên bang Nga.

35:2074 hôm qua

https://tienphong.vn/quan-doi-nga-tung-video-dau-tien-sau-khi-tuyen-bo-kiem-soat-chao-lua-pokrovsk-post1801194.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

Con re ong Trump se gap Tong thong Putin hinh anh

Con rể ông Trump sẽ gặp Tổng thống Putin

43 phút trước 16:06 2/12/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump cử phái đoàn đến Nga với mục đích giải quyết xung đột tại Ukraine. Phái đoàn có đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông Trump - Jared Kushner.

