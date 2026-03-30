Ngã rẽ tuổi 40 của Sergio Ramos

Sergio Ramos bước sang tuổi 40 khi vẫn chưa chốt tương lai, giữa lựa chọn tiếp tục thi đấu hay khép lại sự nghiệp lẫy lừng.

Ramos bước sang tuổi 40 với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

Sergio Ramos chính thức chạm mốc 40 tuổi trong bối cảnh tương lai vẫn bỏ ngỏ. Trung vệ người Tây Ban Nha hiện chưa có CLB kể từ tháng 12/2025, khi kết thúc hợp đồng với Rayados de Monterrey tại Mexico.

Từ đó đến nay, anh nhận được nhiều đề nghị từ châu Âu, Tây Ban Nha và Trung Đông, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ưu tiên của Ramos lúc này là ở gần gia đình tại Tây Ban Nha. Điều đó khiến anh thận trọng trước mọi lựa chọn, dù không thiếu cơ hội tiếp tục thi đấu, kể cả từ các đội bóng dự Champions League.

Giấc mơ trở lại Sevilla lần thứ ba cũng không thành hiện thực, khi ban lãnh đạo CLB từ chối ký hợp đồng với anh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Ở tuổi 40, Ramos vẫn duy trì thể trạng tốt. Những hình ảnh tập luyện của anh trong phòng gym cho thấy sự chuyên nghiệp và quyết tâm chưa hề suy giảm. Điều này mở ra khả năng anh tiếp tục thi đấu thêm một thời gian, thay vì giải nghệ ngay lập tức.

Dù lựa chọn thế nào, di sản của Ramos đã được khẳng định. Anh là trụ cột của thế hệ vàng Tây Ban Nha, giành 2 chức vô địch EURO (2008, 2012) và World Cup 2010. Trong màu áo Real Madrid, Ramos chinh phục mọi danh hiệu lớn, trở thành biểu tượng nơi hàng phòng ngự.

Ramos có nhiều dự định ở tuổi 40.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh là bàn thắng gỡ hòa ở phút 93 trong trận chung kết Champions League 2014 trước Atletico Madrid.

Bàn thắng đó mở ra chức vô địch thứ 10 (La Décima) cho Real Madrid và trở thành một trong những dấu ấn mang tính biểu tượng của bóng đá châu Âu.

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, Ramos còn liên quan đến kế hoạch tham gia mua lại Sevilla. Thương vụ được thực hiện cùng quỹ Five Eleven Capital và đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục pháp lý. Những diễn biến cụ thể hơn có thể xuất hiện vào đầu tháng 5.

Ở tuổi 40, Ramos sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với 25 chức vô địch cấp CLB và 4 danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia. Anh đang đứng trước ngã rẽ quan trọng, nhưng dù quyết định ra sao, vị thế của Ramos trong lịch sử bóng đá đã được đảm bảo.

