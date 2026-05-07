Nga cảnh báo trả đũa nếu Ukraine phá Lễ duyệt binh 9/5

Nga phát tín hiệu răn đe mới với Ukraine, trong bối cảnh Moscow thu hẹp quy mô lễ duyệt binh 9/5 và siết chặt an ninh trước nguy cơ Kyiv mở các đợt tấn công bằng UAV.

Nga đã thông báo các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài cùng tổ chức quốc tế rằng Moscow có thể tiến hành những “đòn trả đũa quy mô lớn” nhằm vào Kyiv, bao gồm cả các “trung tâm ra quyết định”, nếu Ukraine tìm cách phá hoại các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại thủ đô Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã gửi công hàm chính thức tới các phái bộ ngoại giao, kêu gọi bảo đảm việc “sơ tán kịp thời” nhân viên ngoại giao và công dân khỏi thủ đô Kyiv của Ukraine, TASS đưa tin.

Cảnh báo được đưa ra ngay trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 của Nga - sự kiện đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II.

Trước đó, Điện Kremlin đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong hai ngày 8-9/5 trùng với thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ đề xuất này, cho rằng đây chỉ là nỗ lực mang tính toán nhằm bảo vệ lễ duyệt binh ở Moscow thay vì thiện chí thực sự hướng tới hòa bình.

Ông Zelensky đề xuất một lệnh ngừng bắn riêng của Ukraine bắt đầu từ ngày 6/5, song khẳng định Nga đã phớt lờ đề nghị này và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên nhiều khu vực của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kyiv sẽ “đáp trả tương xứng” trước các hành động vi phạm của Nga và sẽ cân nhắc bước đi tiếp theo dựa trên tình hình thực tế.

Moscow cũng đã điều chỉnh quy mô lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay, khi các khí tài quân sự hạng nặng được cho là sẽ vắng mặt khỏi đoàn diễu hành lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ, do cái mà giới chức Nga gọi là “tình hình tác chiến”.

Giới chức Nga cũng áp dụng biện pháp gián đoạn Internet di động tại Moscow cho đến hết ngày 9/5. Dù được giải thích là nhằm phục vụ yêu cầu an ninh, việc hạn chế kết nối có thể đồng thời giúp cản trở khả năng dẫn đường của UAV cũng như ngăn chặn các hình ảnh trực tiếp về tình trạng hỗn loạn hoặc biểu tình phản đối trong thời gian diễn ra sự kiện.

Những lời đe dọa nhằm vào các “trung tâm ra quyết định” ở Kyiv được cho là động thái răn đe của Nga nhằm bảo vệ ý nghĩa biểu tượng của lễ duyệt binh 9/5.