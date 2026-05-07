Ông Zelensky: Lễ duyệt binh của Nga giờ đây 'phụ thuộc vào Ukraine'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lễ duyệt binh kỉ niệm Ngày Chiến thắng của Liên bang Nga giờ đây “phụ thuộc vào chúng tôi” khi Moskva gia tăng hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine.

Trong bài phát biểu buổi tối 6/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Liên bang Nga đã nhận được “một đề xuất rõ ràng” từ Kyiv về việc chấm dứt giao tranh và chuyển sang con đường ngoại giao, nhưng đáp lại bằng việc gia tăng hoạt động quân sự.

Ông Zelensky nói: “Liên bang Nga đã chiến đấu đến mức ngay cả lễ duyệt binh chính của họ giờ đây cũng phụ thuộc vào chúng tôi. Và đây là một tín hiệu rõ ràng: đã đến lúc phải chấm dứt điều này”.

Những phát biểu trên, theo báo The Kyiv Post ngày 7/5, được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các đề xuất ngừng bắn cạnh tranh nhau trước lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) của Liên bang Nga tại Moskva.

Trước đó, Liên bang Nga đã đề xuất một lệnh ngừng bắn giới hạn trong hai ngày 8 - 9/5, chính thức nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm.

Thông báo trên mạng xã hội ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết theo quyết định của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang nước này, Tổng thống Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn đã được ban hành trong ngày 8-9/5. Chúng tôi hy vọng phía Ukraine sẽ làm điều tương tự".

Ngày 8-9/5 năm nay là thời điểm Moskva tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II của Liên bang Nga.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cảnh báo nếu Ukraine có ý định phá hoại sự kiện, Moskva sẽ phát động cuộc tấn công tên lửa trả đũa "quy mô lớn" nhằm vào trung tâm Kyiv.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khuyến nghị “dân thường và các nhân viên phái đoàn ngoại giao nước ngoài nhanh chóng rời khỏi Kyiv".

Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ sáng kiến này, gọi đó là hành động “đầy tính hoài nghi” và mô tả việc này chủ yếu nhằm bảo đảm an toàn cho lễ duyệt binh và bảo vệ Moskva trước nguy cơ bị Ukraine tấn công.

Thay vào đó, Kyiv đề xuất cái mà ông Zelensky gọi là một “chế độ im lặng” đơn phương bắt đầu từ ngày 6/5 nhằm kiểm tra thiện chí thực sự của Liên bang Nga đối với một lệnh ngừng bắn chân thành.

Theo ông Zelensky, Liên bang Nga đã phớt lờ đề nghị này chỉ trong vài giờ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các quan chức nước này đã ghi nhận hơn 1.800 vụ tấn công và pháo kích trên nhiều khu vực, bao gồm Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Chernihiv, Zaporizhzhia và Kherson.

“Liên bang Nga chưa dừng bất kỳ hình thức hoạt động quân sự nào”, ông Zelensky nói, đồng thời cảnh báo Ukraine giờ đây sẽ đáp trả “theo cách tương xứng” đối với các hành động của Liên bang Nga và sẽ đưa ra “những phản ứng hoàn toàn chính đáng” tùy theo diễn biến trong đêm và trong ngày 7/5.

Những phát biểu cứng rắn leo thang này xuất hiện trong bối cảnh Moskva dường như ngày càng lo ngại về an ninh của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay.

Liên bang Nga đã thu hẹp quy mô lễ duyệt binh ngày 9/5, khi truyền thông nhà nước và các quan chức cho biết các khí tài quân sự hạng nặng như xe tăng và xe bọc thép có thể sẽ không tham gia lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Giới chức Liên bang Nga viện dẫn “tình hình tác chiến”, trong khi ông Zelensky cho rằng nguyên nhân thực sự là nỗi lo về các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Trong một phát biểu hồi đầu tuần này, ông Zelensky cho rằng: “Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên sau rất, rất nhiều năm. Họ không thể triển khai khí tài quân sự và họ lo sợ các thiết bị bay không người lái có thể vo ve trên Quảng trường Đỏ”.

Ông Zelensky cũng cảm ơn các nhà lãnh đạo và các quốc gia trên thế giới đã ủng hộ đề xuất ngừng bắn toàn diện của Ukraine đối với Liên bang Nga, đồng thời khẳng định Kyiv vẫn sẵn sàng hướng tới hòa bình và một kết thúc xứng đáng cho cuộc chiến.