Neymar và thương vụ 'đốt tiền' chưa từng có

Neymar chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Al-Hilal chỉ sau 18 tháng.

Thay vì trở thành biểu tượng mới của bóng đá Saudi Arabia, ngôi sao người Brazil lại biến thành bản hợp đồng đắt đỏ nhất lịch sử xét theo tỷ lệ chi phí trên số trận thi đấu. Với mức chi khổng lồ, mỗi phút anh xuất hiện trên sân trị giá tới 705.000 euro - một con số gây sốc cho cả làng túc cầu.

Tháng 8/2023, Neymar rời PSG để gia nhập Al-Hilal với mức phí chuyển nhượng 90 triệu euro, cùng bản hợp đồng kéo dài hai năm. Những tưởng anh sẽ là một trong những nhân tố chủ chốt nâng tầm Saudi Pro League, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Ngay sau khi có trận ra mắt, Neymar dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) trong lúc phục vụ đội tuyển Brazil. Chấn thương nghiêm trọng này khiến cựu sao PSG phải nghỉ thi đấu hơn một năm. Đến khi bình phục, Al-Hilal thậm chí không đăng ký anh vào danh sách thi đấu tại Saudi Pro League, đồng nghĩa với việc ngôi sao Brazil chỉ có thể ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu.

Kết quả? Trong suốt 18 tháng khoác áo Al-Hilal, Neymar chỉ chơi đúng 7 trận, ghi 1 bàn và có 3 pha kiến tạo, với tổng thời gian trên sân chỉ vỏn vẹn 428 phút.

Thương vụ Neymar không chỉ dừng lại ở mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Al-Hilal đồng ý trả cho anh 100 triệu euro mỗi năm, đồng nghĩa với 200 triệu euro cho hai mùa giải. Theo Marca, nếu tính cả các hợp đồng thương mại đi kèm, Neymar có thể bỏ túi lên đến 363 triệu euro. Tuy nhiên, con số thực tế anh nhận được vẫn là một dấu hỏi.

Chưa dừng lại ở đó, việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cũng khiến Al-Hilal mất thêm 62 triệu euro tiền đền bù. Tổng cộng, thương vụ Neymar tiêu tốn ít nhất 302 triệu euro, bao gồm phí chuyển nhượng, tiền lương và khoản bồi thường hợp đồng - chưa kể đến các khoản thu nhập thương mại bổ sung.

Để hình dung rõ hơn mức độ “đốt tiền” của thương vụ này, hãy chia nhỏ con số 302 triệu euro. Đó là 43 triệu euro cho mỗi trận đấu anh ra sân. 705.000 euro cho mỗi phút thi đấu. 75,5 triệu euro cho mỗi pha lập công hoặc kiến tạo.

Con số này khiến Neymar trở thành một trong những cầu thủ có "giá trị thi đấu" cao nhất trong lịch sử bóng đá, nhưng không phải theo nghĩa tích cực.

Sau khi rời Al-Hilal, Neymar trở lại Santos, đội bóng giúp anh bước ra ánh sáng thế giới. Đây có thể là bến đỗ hợp lý khi ngôi sao người Brazil cần thời gian để lấy lại phong độ sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Về phía Al-Hilal, thương vụ Neymar chắc chắn là bài học đắt giá cho những tham vọng “tái thiết” bóng đá của Saudi Pro League. Nếu không có sự tính toán hợp lý, những khoản đầu tư hàng trăm triệu euro có thể trở thành cơn ác mộng tài chính, mà không mang lại bất kỳ giá trị nào trên sân cỏ.

Thương vụ Neymar không chỉ là một thất bại về mặt chuyên môn, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho việc "ném tiền qua cửa sổ" trong bóng đá. Một bản hợp đồng bom tấn, nhưng kết thúc bằng một vụ nổ tài chính đầy đau đớn cho Al-Hilal.

