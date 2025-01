Neymar giảm mạnh thu nhập tại Santos

Footmercato cho biết tiền đạo người Brazil chấp nhận giảm sâu mức lương đang nhận tại Al Hilal (vào khoảng 65 triệu USD mỗi năm sau thuế, chưa bao gồm các hợp đồng tài trợ) để đầu quân cho đội bóng cũ Santos.

Hiện tại, Neymar còn 6 tháng hợp đồng với Al Hilal. Anh có hai lựa chọn để gia nhập Santos ngay trong tháng 1. Đầu tiên là đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB Saudi Arabia. Phương án thứ hai là thuyết phục Al Hilal để anh gia nhập Santos theo dạng cho mượn đến hết mùa.

Trước đó, L'Equipe cho biết cuộc đàm phán giữa Al Hilal và Santos đang tiến triển thuận lợi. CLB Saudi Arabia không điền tên Neymar vào danh sách thi đấu tại SPL trong nửa sau của mùa giải này. Anh chỉ có thể chơi bóng tại AFC Champions League nếu chọn ở lại Al Hilal đến khi hết hợp đồng.

Cũng theo L'Equipe, gia đình Neymar ấp ủ tham vọng mua lại cổ phần của Santos. Việc chấp nhận giảm sâu lương để trở lại Santos là bước đệm đầu tiên cho kế hoạch này. Santos gần như không có khả năng chi trả mức lương lên đến 65 triệu USD mỗi năm của Neymar.

ESPN cho biết nếu các điều khoản được thống nhất, Neymar sẽ trở lại Brazil ngay trong tuần này. Thậm chí, anh có thể ra sân cho Santos ngay ở trận đấu với Botafogo vào ngày 5/2.

Santos là nơi Neymar bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp. Trong giai đoạn 2009-2013, tiền đạo người Brazil tỏa sáng với 136 bàn sau 225 trận cho Santos.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với huyền thoại Romario, Neymar thừa nhận khả năng sẽ trở lại Santos chơi bóng trong tương lai. Anh có mối quan hệ tốt với ban lãnh đạo CLB và được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt.

