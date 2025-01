Ronaldo bất mãn với VAR

Ngay phút 38 trên sân Al Awwal Park, Ronaldo sút tung lưới Al Fateh nhưng bàn thắng này không được công nhận do lỗi việt vị. Sau đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha chơi nỗ lực trong cả trận.

Nhưng phải đến phút 87, CR7 mới có bàn thắng cho riêng mình. Sadio Mane là người kiến tạo giúp cựu sao Man Utd sút tung lưới Al Fateh, nâng tỷ số lên 3-1 cho Al Nassr.

Đến phút bù giờ, Ronaldo tiếp tục phá lưới Al Fateh từ góc hẹp. Tuy nhiên, bàn thắng của siêu sao sinh năm 1985 một lần nữa bị từ chối. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài cho rằng đồng đội của Ronaldo, Al-Sulaiheem, rơi vào thế việt vị trong tình huống trước đó.

Sau trận đấu, Ronaldo tỏ ra thất vọng. Khi rời sân, anh có cuộc trò chuyện với nhà báo Piers Morgan. Ông Morgan nói: “Cậu bị cướp đi bàn thắng". Ronaldo đáp lại: “Họ không muốn tôi ghi bàn". Morgan sau đó cũng cho rằng quyết định của trọng tài là "hài hước".

Ngoài cuộc nói chuyện này, Ronaldo còn có khoảnh khắc nhìn thẳng vào máy quay vào nói rằng: "Họ luôn chống lại tôi bằng cách tước đi các bàn thắng".

Dù vậy, trên tài khoản X, Ronaldo vẫn chia sẻ thông điệp tích cực với người hâm mộ: “Chúng tôi sẽ không dừng lại". Hiện tại, Al Nassr đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng SPL với 35 điểm, kém đội đầu bảng Al Hilal 8 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Riêng Ronaldo cán mốc 920 pha lập công trong sự nghiệp sau bàn thắng vào lưới Al Fateh. Đây là bàn thứ 4 sau 4 trận của CR7 tính từ đầu năm 2025. Hôm 21/1, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Khaleej.

Ronaldo tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng với 20 bàn sau 23 trận mùa này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đặt quyết tâm cán mốc 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.