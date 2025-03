Kế hoạch xây mới Old Trafford của MU gặp rào cản

3 cột tháp của sân Old Trafford mới có chiều cao ấn tượng, song khả năng ảnh hưởng tới an ninh hàng không.

Vấn đề đặt ra là Old Trafford nằm trong khu vực bay của sân bay Manchester, nơi có nhiều máy bay thương mại thường xuyên qua lại. Theo quy định, bất kỳ công trình nào cao hơn 90 m trong khu vực đều phải được sân bay chấp thuận trước khi xây dựng.

Theo thiết kế được công bố tuần trước, "New Trafford" sẽ có 3 cột trụ khổng lồ, lấy cảm hứng từ cây đinh 3 trong logo của CLB. Những cột trụ sẽ nâng đỡ một mái che hình dù khổng lồ, giúp sân vận động trở thành không gian có mái che lớn nhất thế giới.

Hai trong số 3 cột có chiều cao 150 m, trong khi cột còn lại cao tới 200 m – một con số ấn tượng đến mức Sir Jim Ratcliffe so sánh với Tháp Eiffel. Theo các chuyên gia, cấu trúc này có thể được nhìn thấy từ ngoại ô Liverpool, cách đó hàng chục km.

Điều đáng nói là cho đến nay, chưa có cuộc thảo luận nào giữa lãnh đạo "Quỷ đỏ" và sân bay Manchester về vấn đề, dù khoảng cách giữa hai địa điểm chỉ khoảng 6,4 km.

Dự án xây sân mới của MU được thúc đẩy mạnh mẽ, nhưng nếu muốn triển khai, CLB chắc chắn phải làm việc với sân bay Manchester để đảm bảo an toàn hàng không. Collette Roche, Giám đốc Điều hành của MU, từng là Giám đốc Điều hành của chính sân bay Manchester.

"Liệu "New Trafford" có thể được xây dựng theo đúng kế hoạch, hay đối mặt với những thay đổi lớn? Đây chắc chắn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong thời gian tới", Daily Mail viết.

