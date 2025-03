Cầu thủ từng khước từ Mourinho ở MU giờ thất nghiệp

Vào ngày cuối cùng của mùa giải 2016/17, Harrop được Mourinho trao cơ hội ra mắt đội một trong trận đấu với Crystal Palace tại Old Trafford. Tiền vệ người Anh lập tức để lại dấu ấn khi ghi bàn mở tỷ số, giúp "Quỷ đỏ giành chiến thắng 2-0. Anh trở thành cầu thủ MU thứ 100 ghi bàn tại Premier League.

Sau trận đấu, Harrop - cùng những cái tên quen thuộc như Marcus Rashford, Jesse Lingard, Angel Gomes, Paul Pogba và Scott McTominay, chụp một bức ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, đó cũng là lần duy nhất anh khoác áo đội một MU.

Mùa hè năm đó, thay vì ký hợp đồng 3 năm với MU, Harrop quyết định ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Anh gia nhập Preston North End và có 95 lần ra sân cho đội bóng này. Sau đó, Harrop chơi cho Ipswich Town, Fleetwood, Northampton và Cheltenham Town.

Tuy nhiên, chấn thương cản trở sự nghiệp của Harrop. Anh từng gặp các vấn đề nghiêm trọng như đứt dây chằng chéo (ACL), tổn thương gân và sụn đầu gối bị rạn. Những chấn thương dai dẳng khiến Harrop dần trượt dài và mất đi chỗ đứng trong bóng đá chuyên nghiệp.

Sau thời gian tập luyện cùng Morecambe, Mansfield và Altrincham mà không tìm được bến đỗ mới, Harrop có một quyết định thú vị khi tham gia Baller League - giải đấu 6 người mới tại Anh.

Baller League quy tụ nhiều cựu cầu thủ chuyên nghiệp, tài năng futsal, các cầu thủ trẻ từ học viện và cả những nhà sáng tạo nội dung. Giải đấu áp dụng mô hình draft kiểu NBA, với sự góp mặt của các HLV nổi tiếng như John Terry, Luis Figo, Ian Wright và Gary Lineker.

Harrop được lựa chọn bởi Clint 149 (Ogbenna), chủ thương hiệu thời trang Corteiz. Anh sẽ thi đấu các trận kéo dài 30 phút tại Copper Box Arena ở London trước hơn 5.000 khán giả mỗi tuần. Các trận đấu cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ về quyết định tham gia Baller League, Harrop cho biết: "Một ngày nọ, tôi nói chuyện với bạn về giải đấu này, và sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn mời tham gia. Vì tôi đang là cầu thủ tự do, điều này giúp tôi có mục tiêu để tập trung, và quan trọng nhất, nó vẫn là bóng đá, thứ mà tôi yêu thích. Dù chỉ mang tính giải trí, tôi sẽ thi đấu hết mình vì tôi là người có tinh thần cạnh tranh".

Baller League thu hút hơn 20.000 ứng viên, nhưng chỉ có 144 người được chọn, với mức thù lao 400 bảng mỗi trận. Đây có thể không phải con đường mà Harrop từng mơ ước khi khởi đầu tại MU, nhưng ít nhất, anh vẫn tiếp tục sống với niềm đam mê bóng đá.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.