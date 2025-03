Sociedad gọi chiến thắng của MU là 'ô nhục'

Với tổng tỷ số 2-5 sau 2 lượt trận, đại diện La Liga chính thức bị loại. Tuy nhiên, Real Sociedad không ngần ngại lên tiếng chỉ trích công tác điều hành trận đấu.

Trên trang web chính thức, Sociedad đăng tải thông báo đầy giận dữ, trong đó cáo buộc trọng tài Benoit Bastien thiên vị MU tại Old Trafford. Đáng chú ý, bài viết này được đặt tiêu đề là "Quá sức chịu đựng", ám chỉ sự bất công mà đội bóng Tây Ban Nha phải gánh chịu.

"Thật khó tin khi những quyết định như vậy lại xuất hiện ở đấu trường châu Âu. Đây là một sự ô nhục tuyệt đối", thông báo chính thức của đội. "Một Real Sociedad kiên cường và đầy tự hào đã không thể tiến xa hơn vì những quyết định luôn ưu ái Manchester United. Một quả phạt đền thiếu căn cứ và một tấm thẻ đỏ tranh cãi khiến chúng tôi gục ngã, dù toàn đội chiến đấu kiên cường".

Trang chủ Sociedad tiếp tục: "Đội chủ nhà nhanh chóng gỡ hòa bằng một quả phạt đền đầy đáng ngờ. Ngay đầu hiệp hai, trọng tài người Pháp tiếp tục đưa ra một quyết định đáng xấu hổ với một quả phạt đền hoàn toàn không tồn tại. Thật đáng xấu hổ khi bóng đá châu Âu lại để điều này xảy ra".

"Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi trong một pha phản công, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho Aramburu. Ông ấy dường như bắt tất cả lỗi có thể chống lại Real Sociedad. Ngoài ra, trọng tài còn thổi thêm một quả phạt đền nữa mà chính cầu thủ Manchester United, Dorgu, lên tiếng phủ nhận. Real Sociedad rời Europa League với thất vọng lớn lao. Hôm nay, họ khiến chúng tôi không thể đi tiếp. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại", Sociedad kết lại.

Trước đó, đội trưởng Mikel Oyarzabal khẳng định: "Chúng tôi bị loại theo cách oan ức vì 3 quả phạt đền mà tôi không cho là hợp lệ. Bị bắt ép như vậy làm sao có thể thắng trận được? Kết quả hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi các quyết định này".

Trên sân Old Trafford hôm 14/3, Real Sociedad khởi đầu khá suôn sẻ với khi Mikel Oyarzabal mở tỷ số từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, chỉ trong hiệp một, họ đối mặt với hai quả penalty bất lợi, giúp Bruno Fernandes lập cú đúp, đưa MU vượt lên.

Sang hiệp hai, Bruno hoàn tất hat-trick, trước khi Diogo Dalot ấn định tỷ số 4-1. Sociedad chỉ còn chơi với 10 người từ phút 50, sau khi Jon Aramburu nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Patrick Dorgu. Chung cuộc, MU thắng 5-2 và giành quyền vào tứ kết.

