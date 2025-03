Amorim 'đảo chiều' chiến thuật cho MU

Mùa này, "Quỷ đỏ" chơi tệ khi rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League. Đặc biệt, Old Trafford không còn là "pháo đài" khi MU thua 7 trận sân nhà tại giải quốc nội. Họ cân bằng kỷ lục đáng quên 132 năm trước và gợi lại ký ức ám ảnh về mùa giải 1973/74, khi lần cuối cùng phải xuống hạng.

Một trong những vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Old Trafford chính là khởi đầu chậm chạp trên sân nhà. Kể từ mùa giải 2023/24, chỉ Bournemouth ghi ít bàn thắng hơn họ trong hiệp một với 18 bàn.

Thông thường, các đội bóng thích tấn công về phía khán đài sôi động nhất trong hiệp hai để tận dụng sự cổ vũ từ người hâm mộ. Với MU, điều này đồng nghĩa với việc họ thường xuyên tấn công về phía Stretford End trong hiệp hai.

Tuy nhiên, Amorim đảo ngược chiến thuật này trong 4 trận sân nhà gần nhất, yêu cầu đội bóng tấn công về phía Stretford End ngay từ hiệp một. Theo The Athletic, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin điều này giúp cải thiện khả năng nhập cuộc của đội bóng.

Dù thay đổi dựa nhiều vào yếu tố tâm lý, thực tế cho thấy nó từng đem lại hiệu quả cho MU ngay cả trước thời Amorim. Từ mùa 2016/17, MU tấn công về phía Stretford End trong hiệp một 30 lần, thắng 21 trận, thua 2 trận, trung bình ghi 2,2 bàn/trận và chỉ thủng lưới 0,8 bàn/trận.

Khi đá theo hướng thông thường (137 trận), họ chỉ thắng 72 trận, thua 30 trận, ghi trung bình 1,7 bàn/trận và thủng lưới 1,1 bàn/trận. Quan trọng hơn, MU giành nhiều hơn 0,5 điểm mỗi trận khi chơi theo chiến thuật mới của Amorim.

Sự thay đổi mang lại những kết quả đáng chú ý trong thời gian gần đây. Trước trận gặp Ipswich hai tuần trước, MU chỉ ghi được 2 bàn trong hiệp một suốt 19 trận. Nhưng ngay trong trận đấu đó, họ cũng ghi được 2 bàn trong 45 phút đầu.

Trận hòa Arsenal 1-1 hôm 9/3, cú đá phạt của Bruno Fernandes vào cuối hiệp một giúp MU dẫn trước tại Old Trafford lần đầu tiên sau hơn 3 tháng. Dù bị Arsenal gỡ hòa, họ vẫn duy trì thành tích bất bại trên sân nhà khi dẫn trước ở giờ nghỉ.

Nói về chiến thuật này, Amorim cho biết: "Bàn thắng gần cuối hiệp một giúp chúng tôi rất nhiều. Ở hiệp hai, chúng tôi có nhiều không gian hơn, nhiều năng lượng hơn, nhờ kết quả và sự cổ vũ của khán giả, để ghi thêm bàn thắng".

Hôm 14/3, MU tiếp tục tấn công về phía khán đài Stretford End trong hiệp một. Kết quả là "Quỷ đỏ" có bàn gỡ 1-1, tạo tiền đề cho màn ngược dòng thắng Real Sociedad 4-1 ở lượt về vòng 16 đội Europa League.

Dù mang lại những tín hiệu tích cực, chiến thuật này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Bằng chứng là MU vẫn bị loại khỏi FA Cup trước Fulham dù cũng áp dụng cách đổi sân. Tuy nhiên, MU chỉ chịu thua trên chấm penalty.

Với những con số biết nói và dấu hiệu tích cực gần đây, Amorim có lý do để tiếp tục thử nghiệm chiến thuật này nhằm giúp MU tìm lại bản sắc chiến thắng tại Old Trafford.

