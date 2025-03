U22 Việt Nam bị đội hạng Ba cầm hòa

Trong trận tổng duyệt trước khi đi Trung Quốc, U22 Việt Nam có màn cọ xát chất lượng với CLB Quảng Ninh vào chiều 16/3.

Viktor Lê (trái) suýt ghi bàn cho U22 Việt Nam trong trận gặp Quảng Ninh.

Trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VYF, U22 Việt Nam ra sân với 2 đội hình trong 2 hiệp. Trong hiệp đầu, HLV Đinh Hồng Vinh thử nghiệm các tân binh như Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Minh Phúc, Lê Hà Anh Tuấn hay cầu thủ 18 tuổi Nguyễn Lê Phát.

Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ra sân với bộ khung vô địch Hạng ba quốc gia, với nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm ở V.League như Lê Tuấn Tú, Hồ Văn Tú, Đào Nhật Minh hay Bùi Văn Hiếu.

U22 Việt Nam dẫn trước với bàn mở tỷ số của Đinh Xuân Tiến sau pha phối hợp có nét ở trung lộ. Tiền vệ SLNA thoát xuống đối mặt thủ môn Quảng Ninh và dứt điểm lạnh lùng.

Sau ít phút, hàng thủ U22 Việt Nam bộc lộ sai lầm. Trung vệ Nguyễn Hồng Phúc phạm lỗi trong vùng cấm với tiền đạo Nguyễn Văn Sơn, cựu học trò Philippe Troussier ở U19 Việt Nam 3 năm trước. Trên chấm phạt đền, tiền vệ Bùi Văn Hiếu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Quảng Ninh.

Cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh vào sân ở nửa sau hiệp một, thi đấu 15 phút rồi ra nghỉ. Trong thời gian có mặt trên sân, An Khánh gần như không phối hợp được với đồng đội trên mặt trận tấn công. Anh có rất ít bóng, không tranh chấp nổi bóng bổng và gần như không có pha đi bóng nào sáng nước. Ở mặt trận phòng ngự, An Khánh có một tình huống lui về bọc lót và tắc bóng thành công.

An Khánh chơi mờ nhạt.

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh thay toàn bộ cầu thủ, với sự hiện diện của hàng loạt gương mặt đá SEA Games, ASIAD và U23 châu Á gần nhất gồm Nguyễn Văn Trường (đội trưởng), Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Anh, Hồ Văn Cường và Nguyễn Thanh Nhàn.

Cầu thủ Việt kiều Viktor Lê cũng được vào sân từ đầu hiệp này. So với Andrej An Khánh, Viktor Lê thi đấu nổi bật hơn. Anh đá trọn vẹn 45 phút hiệp hai, phối hợp ăn ý với tổ Văn Trường, Quốc Việt và Thanh Nhàn trên hàng công. Tuy đá vị trí tiền đạo cánh trái, Viktor di chuyển rất rộng, nhiều lần hoán đổi vị trí với đồng đội và có thời điểm suýt ghi bàn khi di chuyển bó vào trong đá tiền đạo cắm.

U22 Việt Nam dồn ép Quảng Ninh trong nửa cuối hiệp này nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Đáng tiếc nhất là cú sút căng của đội trưởng Văn Trường bị thủ môn Quảng Ninh cản phá phút bù giờ. Chung cuộc, 2 đội hòa 1-1.

Sau trận này, HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự sẽ rút gọn danh sách cầu thủ. Sáng mai 17/3, U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để tham dự giải giao hữu CFA Team China 2025. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lần lượt đối đầu với U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan và chủ nhà U22 Trung Quốc.