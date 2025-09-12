Neymar bất ngờ vắng mặt trong game bóng đá của EA Sports sau 15 năm liên tiếp xuất hiện.

Neymar biến mất khỏi tựa game FIFA. Ảnh: Reuters.

Ở phiên bản mới nhất (FIFA 26), người hâm mộ sẽ không còn thấy Neymar góp mặt. Lý do xuất phát từ việc nhà phát hành EA Sports không sở hữu bản quyền giải VĐQG Brazil - nơi Neymar đang thi đấu trong màu áo Santos. Điều này đồng nghĩa với việc chuỗi 15 năm xuất hiện liên tục của anh trong dòng game FIFA chính thức khép lại.

Kể từ lần đầu tiên góp mặt trong FIFA 10, Neymar nhanh chóng trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các game thủ nhờ bộ kỹ năng “5 sao” ấn tượng, tốc độ vượt trội cùng khả năng dứt điểm đa dạng. Trong nhiều mùa giải, anh là quân bài tấn công được ưa chuộng ở mọi chế độ, từ chơi trực tuyến đến xây dựng đội hình "Ultimate Team".

Đỉnh cao của Neymar là khi từng đạt mức chỉ số 92 cho thẻ gốc - một minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng và tài năng của tiền đạo sinh năm 1992.

Sự vắng mặt của Neymar chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn trong trải nghiệm của cộng đồng game thủ. Dù sự nghiệp thực tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương, Neymar vẫn sở hữu lượng fan đông đảo và mang nhiều phẩm chất đặc biệt, vốn là lý do khiến anh được nhiều game thủ lựa chọn trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Bên cạnh Neymar, một số ngôi sao khác cũng sẽ vắng mặt ở FIFA 26, bao gồm Ivan Rakitic, Dries Mertens, Roberto Firmino, James Rodriguez, Aaron Ramsey và Mats Hummels.

