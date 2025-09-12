Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar biến mất khỏi tựa game FIFA

  • Thứ sáu, 12/9/2025 16:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Neymar bất ngờ vắng mặt trong game bóng đá của EA Sports sau 15 năm liên tiếp xuất hiện.

Neymar biến mất khỏi tựa game FIFA. Ảnh: Reuters.

Ở phiên bản mới nhất (FIFA 26), người hâm mộ sẽ không còn thấy Neymar góp mặt. Lý do xuất phát từ việc nhà phát hành EA Sports không sở hữu bản quyền giải VĐQG Brazil - nơi Neymar đang thi đấu trong màu áo Santos. Điều này đồng nghĩa với việc chuỗi 15 năm xuất hiện liên tục của anh trong dòng game FIFA chính thức khép lại.

Kể từ lần đầu tiên góp mặt trong FIFA 10, Neymar nhanh chóng trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các game thủ nhờ bộ kỹ năng “5 sao” ấn tượng, tốc độ vượt trội cùng khả năng dứt điểm đa dạng. Trong nhiều mùa giải, anh là quân bài tấn công được ưa chuộng ở mọi chế độ, từ chơi trực tuyến đến xây dựng đội hình "Ultimate Team".

Đỉnh cao của Neymar là khi từng đạt mức chỉ số 92 cho thẻ gốc - một minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng và tài năng của tiền đạo sinh năm 1992.

Sự vắng mặt của Neymar chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn trong trải nghiệm của cộng đồng game thủ. Dù sự nghiệp thực tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương, Neymar vẫn sở hữu lượng fan đông đảo và mang nhiều phẩm chất đặc biệt, vốn là lý do khiến anh được nhiều game thủ lựa chọn trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Bên cạnh Neymar, một số ngôi sao khác cũng sẽ vắng mặt ở FIFA 26, bao gồm Ivan Rakitic, Dries Mertens, Roberto Firmino, James Rodriguez, Aaron Ramsey và Mats Hummels.

Trận thua xấu hổ khiến Neymar bật khóc Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

neymar Neymar FIFA neymar santos

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

