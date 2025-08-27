Newcastle sắp có tiền đạo 55 triệu bảng

Newcastle tiến gần đến việc chiêu mộ tiền đạo Jorgen Strand Larsen từ Wolverhampton Wanderers với mức giá lên đến 55 triệu bảng.

Jorgen Strand Larsen được Newcastle kỳ vọng giải quyết bài toán trên hàng công.

Theo The Athletic, Newcastle United đang gấp rút hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo người Na Uy, sau khi chứng kiến chân sút 25 tuổi tỏa sáng tại vòng hai Carabao Cup mùa này. Rạng sáng 27/8, Larsen ghi cú đúp ấn tượng từ ghế dự bị, giúp Wolves lội ngược dòng đánh bại West Ham United với tỷ số 3-2 ngay tại Molineux.

Mùa trước, Strand Larsen ghi 14 bàn tại Premier League, và Wolves hiểu rằng việc để anh ra đi lúc này có thể gây tổn hại lớn đến cuộc chiến trụ hạng của CLB. Dù vậy, Newcastle, sau khi bị từ chối với đề nghị 50 triệu bảng đầu tuần này, đã trở lại với mức giá 55 triệu bảng.

"Chích chòe" muốn hoàn tất vụ chuyển nhượng trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại vào ngày 1/9. Sky Sports cho hay mức giá 55 triệu bảng của Newcastle cùng áp lực từ cầu thủ khiến Wolves phải nhượng bộ.

Strand Larsen đã bày tỏ mong muốn chuyển đến sân St. James’ Park. Bên cạnh Strand Larsen, Newcastle cũng muốn sớm hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Yoane Wissa của Brentford, với mức giá hơn 50 triệu bảng.

Việc Newcastle ráo riết bổ sung lực lượng trên hàng công diễn ra trong bối cảnh tương lai của Alexander Isak vẫn bất ổn. Tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục từ chối tập luyện và thi đấu để buộc Newcastle nhượng bộ trong việc chuyển đến Liverpool. Newcastle luôn khẳng định muốn giữ chân Isak, nhưng câu chuyện này đã phủ bóng đen lên giai đoạn đầu mùa giải của CLB.