Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Newcastle đối mặt làn sóng tháo chạy

  • Thứ sáu, 17/4/2026 05:00 (GMT+7)
Newcastle United đứng trước nguy cơ biến động lực lượng lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận lực lượng của Newcaslte khả năng cao tan rã khi có tới 7 cầu thủ được liên hệ rời sân St James’ Park. Áp lực thành tích cùng bài toán tài chính buộc HLV Eddie Howe phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Sau chuỗi phong độ thất vọng, "Chích chòe" hiện chỉ đứng thứ 14 tại Premier League và đối mặt với nguy cơ không giành vé dự cúp châu Âu. Điều này có thể kích hoạt làn sóng ra đi của hàng loạt trụ cột.

Ở tuyến giữa, Sandro Tonali nhận được sự quan tâm lớn từ các CLB hàng đầu châu Âu. Người đại diện của tiền vệ này xác nhận có nhiều đội bóng theo đuổi. Trong khi đó, Anthony Gordon được cho là sẵn sàng tìm kiếm thử thách mới, với Arsenal và Bayern Munich theo dõi sát sao.

Hàng công cũng không nằm ngoài cuộc cải tổ. Dù mới chiêu mộ Yoane Wissa và Nick Woltemade, Newcastle vẫn cân nhắc thay đổi. Tuy nhiên, khả năng ra đi của Woltemade gặp trở ngại khi không nhiều CLB sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn.

Ở hàng thủ, Tino Livramento lọt tầm ngắm của Man City và Arsenal, trong khi Joe Willock có thể bị bán để cân đối tài chính. Đáng chú ý, lão tướng Kieran Trippier xác nhận sẽ rời đội khi hết hợp đồng.

Trong bối cảnh phải tuân thủ quy định tài chính, hè 2026 hứa hẹn sẽ là giai đoạn biến động với Newcastle. Tưởng chừng lấy lại vị thế với 2 lần dự Champions League trong 3 năm qua, "Chích chòe" bất ngờ sa sút, qua đó kéo theo làn sóng tháo chạy của hàng loạt trụ cột.

Báo động đỏ với Newcastle

Newcastle có thể buộc phải bán những ngôi sao quan trọng nếu không giành vé dự Champions League, mở ra một mùa hè đầy biến động tại St James’ Park.

20:31 13/4/2026

Newcastle đối diện án phạt nặng vì cố tình 'lách luật'

Giao dịch nội bộ giúp Newcastle cân bằng tài chính tại Premier League nhưng lại khiến họ đối mặt nguy cơ bị UEFA trừng phạt nặng.

11:56 1/4/2026

Mức giá để MU có Tonali

Sandro Tonali trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của Manchester United, nhưng Newcastle chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận đề nghị đủ lớn.

18:53 31/3/2026

Minh Nghi

Newcastle Newcastle

    Đọc tiếp

    Messi thau tom CLB Tay Ban Nha hinh anh

    Messi thâu tóm CLB Tây Ban Nha

    43 phút trước 06:49 17/4/2026

    0

    Siêu sao Lionel Messi tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ngoài sân cỏ khi trở thành chủ sở hữu của UE Cornella, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Ba Tây Ban Nha.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý