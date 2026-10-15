Netflix cắt giảm lượng nhân sự nhiều chưa từng có

Netflix đang cắt giảm 6% lực lượng lao động, tương đương khoảng 1.000 vị trí, đánh dấu đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất kể từ năm 2022.

Netflix thừa nhận cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc ưu tiên phân bổ nhân sự và nguồn lực. Ảnh: Reuters.

Thông tin được đồng Giám đốc điều hành Greg Peters và Ted Sarandos chia sẻ trong email gửi tới toàn bộ nhân viên hôm 14/10 (giờ địa phương), theo Reuters. Lãnh đạo Netflix cho biết đợt cắt giảm này sẽ tập trung chủ yếu vào các bộ phận sản phẩm, công nghệ, pháp lý và nhân sự.

Tính đến cuối năm ngoái, công ty sở hữu khoảng 16.000 nhân sự trên toàn cầu.

"Hoạt động kinh doanh của chúng tôi vẫn vững mạnh và tăng trưởng, đồng thời đang đi đúng lộ trình để hoàn thành dự báo kết quả kinh doanh cả năm", văn bản nêu.

Động thái thu hẹp quy mô nhân sự diễn ra trong bối cảnh "gã khổng lồ" truyền hình trực tuyến này đang vấp phải những hoài nghi về năng lực duy trì tốc độ tăng trưởng.

Mức độ tương tác, tức thời gian người dùng dành cho Netflix, đang trở thành mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Những nền tảng như YouTube và TikTok thu hút người xem bằng nội dung do người dùng tạo ra và được cung cấp miễn phí, do đó có lợi thế hơn về chi phí so với Netflix.

Thất bại trong nỗ lực thâu tóm mảng phát trực tuyến và sản xuất phim của Warner Bros. Discovery hồi đầu năm càng làm dấy lên những hoài nghi về chiến lược của Netflix. Đầu tháng này, Paramount đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Warner Bros. trị giá 110 tỷ USD , hình thành tập đoàn Skydance.

"Netflix vẫn chưa tìm được một nguồn thu lớn khác", Ross Benes, chuyên gia phân tích cấp cao tại eMarketer, nhận định.

Thực tế, Netflix đang nỗ lực mở rộng hoạt động thông qua việc phát triển gói dịch vụ có quảng cáo, đầu tư vào nội dung phát sóng trực tiếp và trò chơi điện tử.

Tuy nhiên, theo Ross Benes, nền tảng này vẫn phụ thuộc vào mô hình kinh doanh thuê bao. "Khi mô hình này dần chạm ngưỡng tăng trưởng tối đa, họ sẽ cần một nguồn doanh thu khác để đa dạng hóa hoạt động - điều này còn khó khăn hơn nữa", ông đánh giá.

Đợt cắt giảm quy mô lớn gần nhất của công ty diễn ra vào năm 2022, với khoảng 450 nhân sự chia làm 2 đợt, sau "cú sốc" giảm lượng người đăng ký lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.