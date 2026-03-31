Nét đẹp lạ của 'nàng thơ tỷ USD' mới

The Super Mario Galaxy Movie là cái tên được kỳ vọng sẽ làm dậy sóng phòng vé toàn cầu dịp đầu hè 2026. Bom tấn hoạt hình nhà Universal Pictures theo chân anh em Mario và Luigi khám phá quá khứ của công chúa Peach, từ đó mở ra cuộc phiêu lưu vào không gian băng qua những thế giới mới đầy bất ngờ. Anya Taylor-Joy gây chú ý khi là một trong các ngôi sao lồng tiếng phim.

Hóa thân Peach, người cai trị Vương quốc Nấm, vai diễn của Ana tiếp nối hình tượng công chúa quen thuộc nhưng được làm mới theo hướng mạnh mẽ, chủ động hơn. Giọng khào đặc trưng của nữ diễn viên mang lại cảm giác mạnh mẽ, cứng cỏi, giúp nhân vật thoát khỏi khuôn mẫu công chúa chờ giải cứu.

Điểm thú vị là Anya Taylor-Joy không đơn thuần lồng tiếng mà còn tham gia vào quá trình xây dựng cá tính nhân vật. Cô từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng muốn Peach trở thành hình mẫu phụ nữ độc lập, thông minh, thay vì chỉ là biểu tượng nữ tính truyền thống. Điều này phù hợp với xu hướng hiện đại hóa các nhân vật hoạt hình kinh điển, giúp bộ phim trở nên gần gũi, có sức truyền cảm hứng hơn với khán giả trẻ.

Trước đó, Ana cũng chính là người góp giọng cho vai diễn Peach trong bom tấn The Super Mario Galaxy Movie, khiến phòng vé toàn cầu dậy sóng hồi tháng 4/2023. Bộ phim mang về 1,36 tỷ USD , trở thành tác phẩm ăn khách nhất năm đó, chỉ sau Barbie. Theo tiết lộ, vai diễn cũng mang về cho người đẹp 1 triệu USD tiền cát-sê.

Sinh năm 1996, sự nghiệp của Anya Taylor-Joy đã ghi dấu với hàng loạt vai diễn nổi bật trong The Queen's Gambit, The Witch, Split hay Furiosa... Hơn một thập kỷ lăn xả tại kinh đô điện ảnh, Anya cho thấy sự trưởng thành qua từng vai diễn, được công nhận là một trong số gương mặt trẻ nổi bật nhất hiện tại.

Gương mặt mang nét đẹp lạ cùng ánh mắt sắc lạnh biết cách kể chuyện giúp Ana dễ dàng truyền tải nội tâm phức tạp của mỗi vai diễn. Tới nay, người đẹp đã sở hữu gia tài phim ảnh đáng ngưỡng mộ khi tổng doanh thu các phim cô tham gia đã chạm mốc 2 tỷ USD .

Không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất, cô còn trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang săn đón, nhận về hàng loạt hợp đồng béo bở với Dior, Viktor & Rolf hay Tiffany and Co...

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.