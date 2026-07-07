NATO trước bước ngoặt

Từ tranh cãi về vai trò của Mỹ đến mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ Ukraine, NATO bước vào hội nghị tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) với nhiều thách thức chưa dễ hóa giải.

Cuộc xung đột tại Ukraine và những hệ lụy từ căng thẳng với Iran sẽ là hai chủ đề nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong tuần này. Tuy nhiên, ngay trước khi Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu khai mạc, nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong liên minh đã sớm định hình bầu không khí của hội nghị.

"Tôi cho rằng việc Mỹ tiếp tục đi theo con đường một chiều này là điều vô lý khi mối quan hệ không mang tính tương hỗ. Họ đã không ở bên chúng ta", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội vào cuối tuần trước.

Khi lãnh đạo 32 quốc gia thành viên NATO nhóm họp tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) trong hội nghị kéo dài hai ngày, mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt giữa Washington và các đồng minh châu Âu được xem là thách thức lớn nhất phủ bóng lên tương lai của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương, theo Al Jazeera.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ra hiệu khi phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Theo NATO, chương trình nghị sự của hội nghị tập trung vào ba ưu tiên chính: tăng đầu tư quốc phòng, mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng của châu Âu và bảo đảm hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine.

Hội nghị diễn ra sau khi các đồng minh năm ngoái cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 5% GDP. Riêng trong năm 2025, các nước châu Âu cùng Canada đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm khoảng 139 tỷ USD theo giá danh nghĩa.

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận được dự báo sẽ chịu tác động đáng kể từ những tuyên bố gần đây của ông Trump về khả năng rút Mỹ khỏi NATO cũng như kế hoạch cắt giảm lực lượng và khí tài quân sự của Washington tại châu Âu.

Ngày 1/5, Lầu Năm Góc thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức sau khi tiến hành đánh giá toàn diện việc bố trí lực lượng tại châu Âu.

"Tôi không cho rằng NATO đang đứng bên bờ vực tan rã, nhưng liên minh chắc chắn đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu sắc", ông Ian Lesser, nghiên cứu viên cấp cao tại Quỹ Marshall Đức của Mỹ, nhận định.

Binh lính NATO tham gia cuộc tập trận 'Steadfast Dart 2025' của NATO tại trường bắn Smardan, gần Galati (Romania) ngày 19/2/2025. Ảnh: Reuters.

Những bất đồng ngày càng rõ nét

Sự hoài nghi của ông Trump đối với NATO không phải điều mới, song cuộc xung đột liên quan đến Iran gần đây đã làm gia tăng thêm những bất đồng trong nội bộ liên minh.

Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu không ủng hộ Washington về mặt quân sự, đặc biệt khi từ chối tham gia các nỗ lực mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Chi tiêu quốc phòng tiếp tục là một trong những điểm nóng. Hôm 3/7, ông Trump một lần nữa cho rằng thật "vô lý" khi Mỹ phải chi nhiều tiền hơn bất kỳ quốc gia nào khác để bảo vệ NATO nhưng lại "không nhận được lợi ích tương xứng".

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng Mỹ thực sự rời NATO vẫn khá thấp do phải đối mặt với hàng loạt rào cản pháp lý và chính trị, nhất là khi nước này đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sự kiện sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.

Ông Trump nhiều lần để ngỏ khả năng Mỹ rời NATO, tuy nhiên, việc chính thức rút khỏi cần phải được Quốc hội thông qua. Ảnh: Reuters.

Để chính thức rút khỏi NATO, Tổng thống Mỹ cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất hai phần ba Thượng viện hoặc phải có một đạo luật được Quốc hội thông qua - những kịch bản hiện được đánh giá là khó xảy ra khi NATO vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng lớn tại Washington.

"Theo đuổi vai trò chủ chốt trong an ninh châu Âu và duy trì vị thế trong NATO vẫn phù hợp với lợi ích của Mỹ. Đây cũng là quan điểm được chia sẻ bởi cả hai đảng", ông Ian Lesser nói.

Châu Âu chuẩn bị cho một NATO "ít phụ thuộc Mỹ"

Theo bà Sophia Besch, nghiên cứu viên cấp cao thuộc Chương trình châu Âu của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, các nước châu Âu không còn kỳ vọng có thể khôi phục hoàn toàn mức độ tin cậy như nhiều thập niên trước trong quan hệ với Mỹ.

Điều họ mong muốn hiện nay là quá trình chuyển đổi diễn ra có trật tự và dễ dự đoán hơn.

"Các nước châu Âu đã chấp nhận rằng cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu đang thay đổi. Điều họ mong muốn là sự chuyển giao vai trò diễn ra một cách có kế hoạch", bà Besch nhận định.

Theo bà, nếu quá trình chuyển từ một NATO do Mỹ dẫn dắt sang mô hình châu Âu đóng vai trò lớn hơn diễn ra thiếu chuẩn bị, liên minh có thể đối mặt với khoảng trống đáng kể về năng lực răn đe và phòng thủ.

Mặc dù lo ngại khả năng Washington giảm cam kết, giới chuyên gia cho rằng châu Âu không vì thế mà mất khả năng tự vệ.

Các thành viên của lực lượng vũ trang Đan Mạch thực hành tìm kiếm các mối đe dọa tiềm tàng trong một cuộc diễn tập quân sự khi các đơn vị dân quân Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy cùng với quân đội Đan Mạch, Đức và Pháp tham gia các cuộc diễn tập quân sự chung ở Kangerlussuaq, (Greenland) tháng 9/2025. Ảnh: Reuters.

Cuộc xung đột tại Ukraine đã bộc lộ những điểm yếu trong nền công nghiệp quốc phòng châu Âu, đồng thời cho thấy nhiều thành viên NATO vẫn phụ thuộc lớn vào Mỹ đối với các năng lực quân sự cốt lõi.

Trong khi đó, những căng thẳng liên tiếp trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương - từ các bất đồng trong NATO cho đến phát biểu của ông Trump về việc muốn kiểm soát Greenland - càng thúc đẩy châu Âu đẩy nhanh chiến lược tăng cường tự chủ quốc phòng.

Nhờ đó, chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu đã tăng 62% trong giai đoạn 2020-2025.

Tuy nhiên, nhiều khoảng trống năng lực vẫn còn tồn tại.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), các nước châu Âu vẫn phụ thuộc đáng kể vào Mỹ trong các lĩnh vực như năng lực tấn công tầm xa, tình báo, giám sát và trinh sát, hệ thống vệ tinh, hậu cần quân sự cũng như phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp.

IISS ước tính để thay thế những năng lực quân sự thông thường quan trọng nhất mà Mỹ đang đảm nhiệm, châu Âu sẽ cần khoảng 1.000 tỷ USD và có thể mất 10 năm hoặc lâu hơn.

Ngoài ra, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng năng lực sản xuất với tốc độ cần thiết, trong khi nhiều lực lượng vũ trang tại khu vực cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và khó khăn trong công tác tuyển dụng, giữ chân binh sĩ.