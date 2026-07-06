Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hội nghị thượng đỉnh NATO trước giờ G

  • Thứ hai, 6/7/2026 05:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang nỗ lực hết sức để duy trì sự đoàn kết trong liên minh NATO và giữ chân ông Trump.

NATO anh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington D.C., ngày 24/6. Ảnh: Reuters.

Theo DW, những bất đồng về chia sẻ gánh nặng tài chính, các cam kết quân sự của Mỹ và cuộc chiến tại Iran sẽ tạo ra một bài kiểm tra mang tính quyết định đối với NATO, tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong ngày 7-8/7 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trong tháng 6, ông Mark Rutte đã có sự chuẩn bị cho hội nghị khi đến Washington. Tại đây, khi ông Trump phàn nàn về các đồng minh châu Âu, Tổng thư ký NATO đã nhanh chóng sử dụng các bảng biểu được in sẵn.

Trước ống kính truyền thông, ông Rutte nhấn mạnh khoản chi tiêu quốc phòng tăng thêm 1.200 tỷ USD từ các đồng minh châu Âu và Canada kể từ năm 2017, thời điểm ông Trump lần đầu trở thành Tổng thống Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh quan trọng của NATO chính thức khai mạc tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) trong ngày 7/7. Lần này, ông Rutte sẽ phải thực hiện nhiệm vụ được coi là quan trọng nhất lúc này: Giữ ông Trump ở lại liên minh.

Hội nghị sẽ quy tụ lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên NATO, giữa thời điểm các yếu tố bất định gia tăng do căng thẳng leo thang tại Trung Đông và cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.

Bên cạnh đó, việc Mỹ đang xem xét lại cách bố trí quân tại châu Âu cũng khiến nhiều chính phủ châu Âu lo lắng về mức độ cam kết của ông Trump đối với liên minh.

Chiến lược của ông Rutte để duy trì sự gắn kết trong liên minh là xoa dịu ông Trump, nhấn mạnh những lợi ích mà NATO mang lại cho nước Mỹ, đồng thời làm nổi bật những nỗ lực tăng cường chi tiêu quốc phòng đến từ các đồng minh châu Âu. Người đứng đầu NATO muốn tránh mọi cuộc tranh cãi công khai tại Ankara và nỗ lực thể hiện sự đoàn kết trong liên minh.

Tại hội nghị lần này, ông Rutte đặt vấn đề sản xuất vũ khí, trang thiết bị quốc phòng vào vị trí trung tâm. Dự kiến, ông công bố "cuộc cách mạng công nghiệp quốc phòng", bao gồm các hợp đồng và thỏa thuận mua sắm trị giá hàng chục tỷ USD đến từ các quốc gia châu Âu. Điều này có thể trở thành điểm cộng trong mắt ông Trump.

Tuyên bố chung của hội nghị dự kiến tái khẳng định Điều 5, điều khoản về phòng thủ tập thể của NATO. Điều 5 quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên của NATO sẽ bị xem như cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh.

Hiện dư luận có lý do để lạc quan thận trọng rằng NATO vẫn sẽ đứng vững. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Pháp trong tháng 6, ông Trump đã thể hiện thái độ hòa nhã và hợp tác. Các nhà lãnh đạo NATO kỳ vọng điều tương tự sẽ diễn ra tại Ankara.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

NATO Donald Trump NATO Mỹ Pháp Canada NATO Mark Rutte Ankara Phòng Bầu dục Chính phủ châu Âu Mỹ Trump

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Đọc tiếp

Tong thu ky NATO co ‘chieu’ xoa diu ong Trump hinh anh

Tổng thư ký NATO có ‘chiêu’ xoa dịu ông Trump

14:18 25/6/2026 14:18 25/6/2026

0

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã có cuộc gặp tại Washington nhằm xoa dịu căng thẳng với Tổng thống Trump liên quan đến cuộc chiến tại Iran và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý