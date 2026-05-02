Nani lập cú đúp sau 2 năm

  • Thứ bảy, 2/5/2026 17:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nani bất ngờ lập cú đúp ở tuổi 39, đánh dấu những bàn thắng đầu tiên sau gần 2 năm tuyên bố giải nghệ.

Nani tỏa sáng ở tuổi 39.

Cựu ngôi sao của MU treo giày vào tháng 12/2024 sau quãng thời gian khoác áo CLB Amadora tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sức hút của bóng đá đỉnh cao khiến anh đổi ý, ký hợp đồng với CLB Aktobe của Kazakhstan hồi tháng 1 năm nay.

Trong trận đấu thuộc Cúp quốc gia Kazakhstan hôm 30/4, Nani tỏa sáng rực rỡ khi ghi cả 2 bàn thắng giúp Aktobe ngược dòng đánh bại Yelimay 2-1. Phút 59, anh mở tỷ số với cú dứt điểm đưa bóng dội cột vào lưới, trước khi ấn định chiến thắng bằng pha cứa lòng đẹp mắt.

Đó là những bàn thắng đầu tiên của Nani kể từ năm 2023, đồng thời giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Tháng trước, Nani tái xuất sân cỏ bằng pha kiến tạo trong chiến thắng đậm 4-1 trước FC Tobol ở trận khai màn giải VĐQG Kazakhstan.

Trong 8 năm tại Old Trafford, tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha ghi 40 bàn sau 230 lần ra sân, qua đó cùng "Quỷ đỏ" giành 1 Champions League, 4 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và 1 FIFA Club World Cup. Sau khi rời đội bóng năm 2015 để gia nhập Fenerbahce, anh tiếp tục phiêu bạt qua nhiều giải đấu tại Tây Ban Nha, Italy, Mỹ và Australia.

Hiện tại, Nani trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá Kazakhstan. Chia sẻ sau trận, anh cho biết: "Ghi bàn luôn mang lại cảm giác đặc biệt, nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất là giúp đội bóng đạt mục tiêu".

