Nàng thơ 'First love' cưới chồng kém 9 tuổi

Mitsushima Hikari thông báo đã kết hôn và mang thai. Chồng của nữ diễn viên tên Asano Keisuke, là một người mẫu và kém cô 9 tuổi.

Theo tờ Entame, hôm 30/3, nữ diễn viên Mitsushima Hikari khiến khán giả bất ngờ khi thông báo đã kết hôn.

"Xin chào mọi người. Hôm nay tôi có một thông báo. Tôi, Mitsushima Hikari, và anh Asano Keisuke đã chính thức nộp giấy đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp. Tôi cũng đang mang thai", người đẹp viết.

Cô chia sẻ thêm: "Nhờ sự quan tâm và tình cảm ấm áp từ mọi người xung quanh, hiện tại tôi luôn đặt sức khỏe thể chất lẫn tinh thần lên hàng đầu, đồng thời tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc, kỳ diệu của cuộc sống. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục dõi theo và ủng hộ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã luôn yêu thương và giúp đỡ. Mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của mọi người trong thời gian tới".

Mitsushima Hikari kết hôn với người kém 9 tuổi. Ảnh: Livedoor News.

Bài đăng của Hikari nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bất ngờ, gửi lời chúc mừng hạnh phúc đôi uyên ương.

Mitsushima Hikari sinh năm 1985, có mẹ người Nhật, bố người Canada gốc Pháp. Cô đặt chân vào làng giải trí từ rất sớm và dần trở thành minh tinh hàng đầu xứ sở mặt trời mọc, với hàng loạt dự án đình đám mà nổi bật phải kể tới First Love. Trước đây, người đẹp từng có cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm với đạo diễn Yuya Ishii. Sau đó, cô hẹn hò tài tử Kento Nagayama rồi cả hai đường ai nấy đi năm 2019.

Chồng của Hikari là Asano Keisuke, quê Sapporo (Hokkaido). Anh kém cô 9 tuổi, hiện là người mẫu trực thuộc NEXT Management.