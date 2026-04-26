Nam sinh Phú Thọ vào chung kết năm Olympia 2026

Lý Thái Dương, học sinh THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), giành vòng nguyệt quế quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 với 200 điểm, trở thành thí sinh thứ hai góp mặt ở trận chung kết năm.

Lý Thái Dương sẽ góp mặt ở trận chung kết năm 2026. Ảnh: FBCT.

Trong suốt hành trình thi đấu, Thái Dương gây ấn tượng với khán giả khi thể hiện chiến thuật thi đấu quyết đoán. Ở phần thi Khởi động, nam sinh chưa có khởi đầu thuận lợi khi chỉ đạt 15 điểm, xếp sau Trí Anh (45 điểm) và Minh Khôi (30 điểm).

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phần thi Vượt chướng ngại vật khi nam sinh mạnh dạn bấm chuông trả lời ngay từ gợi ý đầu tiên, ghi 60 điểm và vươn lên dẫn đầu với 75 điểm, tạo lợi thế lớn trước các đối thủ.

Đến phần thi Tăng tốc, Thái Dương tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với 165 điểm, bỏ xa các thí sinh còn lại. Khoảng cách điểm số này giúp nam sinh bước vào phần thi Về đích với lợi thế rõ rệt.

4 nam sinh tham gia thi đấu tại cuộc thi quý 2 năm thứ 26. Ảnh: FBCT.

Tại phần thi cuối, dù gặp một số tình huống mất điểm, Thái Dương vẫn kịp thời lấy lại phong độ khi trả lời chính xác các câu hỏi quan trọng, khép lại phần thi với 185 điểm. Ở lượt thi của Minh Khôi, phản xạ nhanh nhạy trong những pha giành quyền trả lời cũng giúp nam sinh củng cố vị trí dẫn đầu.

Chung cuộc, với 200 điểm, Thái Dương giành chiến thắng thuyết phục, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế quý 2. Đại diện trường THPT chuyên Hùng Vương cũng là thí sinh thứ hai ghi danh vào trận chung kết năm của Olympia 26.

Ngay sau cuộc thi, fanpage chính thức của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đăng tải thông điệp chúc mừng, nhấn mạnh chiến thắng của Thái Dương diễn ra đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương đã góp phần mang lại niềm tự hào cho đất tổ Phú Thọ.