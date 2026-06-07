Một tuần 12 bài thi, sĩ tử lớp 10 chạy đua săn vé trường chuyên

Để tăng cơ hội đỗ, Khánh Linh đăng ký thi 4 trường THPT chuyên. Trong khi đó, Phương Anh cũng nộp hồ sơ dự tuyển vào 3 trường.

Thí sinh thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Ngoại ngữ, sáng 7/6. Ảnh: Ngọc Bích.

"Em đăng ký 7 nguyện vọng vào 6 trường chuyên và không chuyên, vừa để thử sức, đồng thời để tăng cơ hội đỗ", Khánh Linh, học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sáng 7/6, Linh có mặt tại trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) để tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường này. Đây cũng là kỳ thi vào trường chuyên cuối cùng của Hà Nội trong năm 2026. Từ 6h, hơn 5.100 thí sinh từ khắp các tỉnh, thành đã đổ về trường.

'Cuộc đua' vào lớp 10 ở Hà Nội

Khánh Linh cho biết em dự định thi trường chuyên từ những năm đầu cấp 2. Tuy nhiên, phải đến năm lớp 9, Linh mới lên kế hoạch cụ thể.

Để tăng cơ hội đỗ, ngoài chuyên Ngoại ngữ, nữ sinh còn đăng ký thêm các trường như chuyên Sư phạm, chuyên Chu văn An, chuyên Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó, Linh cũng chuẩn bị các phương án trường công lập như THPT Lê Quý Đôn, Nhân Chính .

Trong suốt năm học cuối cấp, Linh duy trì lịch học thêm trung bình 6-7 buổi mỗi tuần và gần như không có ngày nghỉ. Mỗi hệ chuyên, em lại theo học với giáo viên khác nhau do cấu trúc và phong cách ra đề của mỗi nơi là khác biệt.

Ba tháng trước kỳ thi là thời điểm nữ sinh tập trung cao độ nhất, vừa ôn tập kiến thức, vừa luyện đề . Lịch thi các trường trải dài từ ngày 30/5 đến 7/6. Như vậy, trong vòng một tuần, nữ sinh phải làm tới 12 bài thi.

Cách đây ba hôm, Linh đã hoàn thành kỳ thi vào trường chuyên Sư phạm, song kết quả bài làm không quá tốt. Do đó, Linh rút kinh nghiệm, không để bản thân quá căng thẳng trong hôm nay để làm bài tốt nhất có thể.

Phương Anh hồi hộp bước vào kỳ thi. Ảnh: Ngọc Bích.

Tương tự Khánh Linh, Phương Anh (học sinh trường Marie Curie Hà Nội) cũng cảm thấy căng thẳng trước buổi thi đầu tiên vào trường chuyên Ngoại ngữ. Năm nay, nữ sinh cũng đăng ký tới 5 nguyện vọng vào 5 trường công lập chuyên và không chuyên, đồng thời dự phòng thêm một trường tư thục.

Đăng ký nhiều trường, Phương Anh cũng phải tham gia nhiều lớp học thêm để học kiến thức nâng cao và luyện đề thi riêng của từng trường. Chỉ riêng kỳ thi vào chuyên Ngoại ngữ, Phương Anh kể đã luyện tới 20-30 bộ để cho mỗi môn Toán và Tiếng Anh.

Trường chuyên Ngoại ngữ yêu cầu thí sinh thi ba môn chung gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một môn Ngoại ngữ chuyên (hệ số 2). Các em có thể chọn một trong 5 ngoại ngữ, gồm tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn để thi vào các lớp chuyên tương ứng. Riêng môn Tiếng Anh có thể áp dụng cho mọi lớp chuyên.

Phương Anh đăng ký lớp chuyên Pháp nhưng sẽ thi đầu vào bằng tiếng Anh. "Em học tiếng Anh từ năm 4-5 tuổi nhưng mới bắt đầu ôn thi trường chuyên từ đầu năm lớp 9 nên cảm thấy chưa đủ tự tin để cạnh tranh vào lớp chuyên Anh", nữ sinh nói.

Theo đánh giá của Phương Anh, đề thi chuyên Anh có kiến thức rất rộng, mức độ thử thách cao. Nữ sinh lo lắng nhất phần viết luận vì mất nhiều thời gian để suy nghĩ ý tưởng.

"Em hy vọng sẽ rút ngắn thời gian lên ý tưởng từ 5 phút xuống còn khoảng 3 phút", Linh nói.

Thí sinh thi vào chuyên Ngoại ngữ sẽ làm bốn bài thi trong ngày 7/6. Ảnh: Ngọc Bích.

Hơn 5.100 sĩ tử tranh 630 suất vào chuyên Ngoại ngữ

Năm 2026, trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển 630 học sinh với 7 khối chuyên Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn.

Khối chuyên Anh tuyển nhiều nhất với 315 học sinh. Các khối chuyên Trung, Đức, Nhật tuyển 70 chỉ tiêu/khối; còn tiếng Nga, Pháp và Hàn 35, không thay đổi so với trước.

Theo công bố, năm nay, trường nhận 5.141 hồ sơ đăng ký, tăng gần 1.500 hồ sơ so với năm ngoái. Trong đó, chuyên Tiếng Anh nhận nhiều hồ sơ nhất, với 1.585 nguyện vọng. Song, tỷ lệ chọi khối này lại ổn định so với năm trước với mức 1/5. Nghĩa là cứ 5 em thi sẽ có một em đỗ.

Trong khi đó, tỷ lệ chọi các lớp chuyên còn lại đều tăng. Chuyên Tiếng Hàn và Tiếng Pháp có tỷ lệ chọi khoảng 1/14, gấp đôi so với mức gần 1/7 của năm ngoái. Hai lớp này nhận 510 hồ sơ.

Chỉ tiêu và tỷ lệ chọi vào lớp 10 trường chuyên Ngoại ngữ

Nhãn Tiếng Pháp Tiếng Hàn Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Nga Tiếng Đức Tiếng Anh Chỉ tiêu Học sinh 35 35 70 70 35 70 315 Tỷ lệ chọi Học sinh 14.6 14.6 12 11.9 11.4 6.6 5

Học sinh sẽ dự thi cả 4 môn trong ngày 7/6. Nhà trường sẽ công bố kết quả trước ngày 21/6. Học phí dự kiến 3,2 triệu đồng/tháng. Trường sẽ trao 70 suất học bổng, trong đó 20 suất toàn phần (tương đương 100% học phí một năm học) và 50 suất bán phần (50% học phí).