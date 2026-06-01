Trường chuyên đầu tiên công bố điểm chuẩn

Học sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh: Đinh Hà.
Theo thông tin từ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), lớp chuyên Hóa lấy 20,25 điểm, tăng 3,25 điểm so với năm ngoái. Tiếp đến là lớp chuyên Toán học với 19,25 điểm, giảm 0,25 điểm so với năm trước.
Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán (vòng 1, hệ số 1) và điểm môn chuyên (nhân hệ số 2). Môn Ngữ văn và Tiếng Anh là môn điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển.
Tuy nhiên, các thí sinh phải đạt từ 4 điểm trở lên ở cả 4 môn. Trường không cộng điểm ưu tiên hay khuyến khích.
Điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên cụ thể như sau:
|STT
|Môn chuyên
|Điểm chuẩn
|1
|Chuyên Toán học
|19,25
|2
|Chuyên Tin học
|- Thi Toán chuyên: 17,25
- Thi Tin chuyên: 17,5
|3
|Chuyên Vật lý
|17,75
|4
|Chuyên Hóa học
|20,25
|5
|Chuyên Sinh học
|18
Trường sẽ gửi thông báo trúng tuyển trực tiếp cho thí sinh qua tin nhắn theo số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự thi. Thời gian nhập học là ngày 25/6.
Năm 2026, trường chuyên Tự nhiên tuyển 545 chỉ tiêu cho các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, mỗi lớp tuyển 109 em. Nhà trường nhận được 3.972 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10, nhiều hơn năm ngoái gần 1.000 hồ sơ.
Trong đó, lớp chuyên Toán nhận số lượng hồ sơ nhiều nhất với gần 1.060 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi lên tới gần 1/10, cao gần gấp đôi mức 1/5,7 của năm ngoái. Tiếp đến là khối chuyên Hóa học nhận 803 hồ sơ, tỷ lệ chọi 1/7,4.
Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào 2 trong 5 khối chuyên. Thí sinh đăng ký chuyên Tin có thể chọn thi đầu vào bằng Toán hoặc Tin.
