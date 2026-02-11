Thí sinh Olympia gây chú ý dù chưa lên sóng

Bành Gia Huy, chủ nhân huy chương vàng SEA Games 33, trở thành thí sinh tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

Bành Gia Huy trong màu áo thí sinh Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: BTC.

Theo thông tin từ fanpage Đường lên đỉnh Olympia, trận đấu có sự góp mặt của Bành Gia Huy sẽ phát sóng vào cuối tháng 3/2026. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng những người yêu thích chương trình.

Bành Gia Huy sinh năm 2009, là học sinh lớp 11, trường Greenfield (Hưng Yên).

Năm 2025, theo danh sách được công bố, Gia Huy là vận động viên nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển Cờ vua Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33 ) tại Thái Lan. Tại đây, Gia Huy đã có màn trình diễn xuất sắc, đem về huy chương vàng cho đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, năm 2024, Gia Huy đã cùng đội Cờ vua Việt Nam thi đấu tại Đại hội Cờ vua thế giới - Olympiad 2024 ở Budapest (Hungary), góp phần đưa đội nam xếp thứ hạng 25.

Năm 2025, nam sinh cũng được chọn tham dự World Cup cờ vua, diễn ra tại Goa (Ấn Độ). Cuối tháng 11/2025, kỳ thủ đã xuất sắc giành huy chương vàng cá nhân cờ tiêu chuẩn, huy chương vàng đồng đội nam cờ nhanh tại giải Vô địch trẻ châu Á 2025 tổ chức ở Bangkok (Thái Lan).

Tháng 6/2025, kỳ thủ Gia Huy giành chuẩn Đại kiện tướng (GM) đầu tiên. GM là danh hiệu cao nhất FIDE trao cho các kỳ thủ. Để được phong GM, một kỳ thủ cần đạt những điều kiện gồm: Giành ba chuẩn GM và có Elo từ 2.500 trở lên ở bất cứ thời điểm nào trong sự nghiệp. Ba chuẩn không được lấy ở cùng một quốc gia, và một trong ba chuẩn phải lấy từ một giải mở hệ Thụy Sĩ có ít nhất 40 kỳ thủ thi đấu có Elo trung bình giải 2.000 trở lên.

Bành Gia Huy thuộc nhóm ba kỳ thủ trẻ của Việt Nam được kỳ vọng trở thành GM tiếp theo, bên cạnh Đầu Khương Duy và Phạm Trần Gia Phúc.

Việc Gia Huy tham gia Đường lên đỉnh Olympia khiến khán giả tò mò, thích thú. Nhiều người cho rằng nền tảng tư duy chiến lược từ môn cờ vua có thể trở thành lợi thế của Gia Huy trong các phần thi đòi hỏi phản xạ nhanh và tính toán chính xác.