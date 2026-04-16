Nam sinh Đắk Lắk bị tai nạn, xe đi sau lạnh lùng quay đầu

Nam sinh tử vong sau tai nạn trên Tỉnh lộ 8 (Đắk Lắk), camera ghi lại hình ảnh xe máy chạy phía sau rời đi.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Cư Pơng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 15/4 trên tuyến Tỉnh lộ 8, đoạn chạy qua địa phận xã Cư Pơng. Thời điểm trên, nam sinh đang học lớp 11 lái xe máy tốc độ cao rồi lao xuống mương nước bên đường. Cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy khi tai nạn xảy ra, có một xe máy chạy phía sau. Khi thấy nam sinh gặp nạn, người điều khiển xe này liền quay đầu rời đi.

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người nghi ngờ nam sinh bị truy đuổi dẫn đến tai nạn, trong khi nhiều ý kiến khác bày tỏ bức xúc về việc người đi phía sau không dừng lại hỗ trợ nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Huy Thành, Trưởng Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận vụ việc trên.

