Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nam sinh bị nhóm bạn cùng trường hành hung đến nguy kịch

  • Thứ hai, 3/11/2025 22:04 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Trong lúc ngồi xem điện thoại vào giờ ra chơi, nam sinh Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa bị nhóm 4 học sinh cùng trường đánh đến nguy kịch.

Ngày 3/11, ông Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một học sinh bị nhóm bạn cùng trường hành hung dẫn đến nguy kịch.

Hanh hung nam sinh anh 1

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ việc.

Theo lãnh đạo nhà trường, bốn hôm trước (31/10), trong giờ ra chơi, em N.T.A.T. (lớp 10 Giáo dục thường xuyên) trong lúc ngồi xem điện thoại tại phòng học thì bị một nhóm học sinh lớp 11 cùng trường bất ngờ lao vào hành hung.

Khi sự việc xảy ra, một số thầy cô đã đưa em T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn) cấp cứu. Nhà trường cũng thông báo sự việc cho gia đình em T..

Sau khi được bác sĩ cấp cứu, nam sinh được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng và tiên lượng xấu, đến chiều 1/11, bác sĩ bệnh viện đã đề nghị gia đình đưa học sinh về nhà chăm sóc.

Công an xã Triệu Sơn cũng đã vào cuộc, xác định được 4 học sinh tham gia đánh T..

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, sau vụ việc, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên, nhân viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chăm sóc học sinh và phối hợp với công an trong quá trình điều tra vụ việc.

Tạm giữ hình sự người đàn ông cầm bút đòi 'chọc vào mặt' nữ bác sĩ

Một nữ bác sĩ ở Nghệ An đang ngồi bất ngờ bị một người đàn ông xông vào hành hung, cầm bút đòi “chọc vào mặt”.

22:18 16/10/2025

Phụ huynh hành hung học sinh ngay tại trường học

Một học sinh 11 tuổi của Trường THCS Trần Hưng Đạo đã bị phụ huynh của một bạn học chửi mắng và hành hung ngay trong khuôn viên nhà trường.

11:55 14/10/2025

Bất ngờ lý do người đàn ông đánh cụ ông giữa trung tâm TP.HCM

Ngày 15/9, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc người đàn ông hành hung cụ ông ngay giữa giao lộ trung tâm thành phố cho Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

11:16 15/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/nam-sinh-bi-nhom-ban-cung-truong-hanh-hung-den-nguy-kich-post1793127.tpo

Hoàng Phúc/Tiền Phong

Hành hung nam sinh Thanh Hóa Nam sinh Thanh Hóa Hành hung nam sinh Cao đẳng Thanh Hóa Cao đẳng Nông nghiệp Đánh bạn nhập viện

    Đọc tiếp

    Hue bac tin vo duong ong nuoc thuong nguon hinh anh

    Huế bác tin vỡ đường ống nước thượng nguồn

    2 giờ trước 20:12 3/11/2025

    0

    Trước tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc “vỡ đường ống nước thượng nguồn” gây mất nước diện rộng, Công ty Cấp nước Huế (HueWACO) khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý