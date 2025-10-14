Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phụ huynh hành hung học sinh ngay tại trường học

  • Thứ ba, 14/10/2025 11:55 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Một học sinh 11 tuổi của Trường THCS Trần Hưng Đạo đã bị phụ huynh của một bạn học chửi mắng và hành hung ngay trong khuôn viên nhà trường.

Người đàn ông túm cổ áo, liên tục dọa nạt một học sinh. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 14/10, ông Nguyễn Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã chỉ đạo Công an xã xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng các quy định đối với trường hợp phụ huynh chửi mắng, hành hung học sinh trong khuôn viên một trường học tại xã.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 9/10, tại Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (địa chỉ tại thôn 3, xã Quảng Tín), ông T. V. Q, phụ huynh của em T. D. A (11 tuổi, là học sinh của trường) đã có hành vi chửi mắng, dùng tay, chân đá, đánh vào người em N. B. T. T (11 tuổi, cùng là học sinh của nhà trường).

Vụ việc chỉ dừng lại sau khi bảo vệ nhà trường đến ngăn cản và yêu cầu ông T. V. Q ra khỏi khuôn viên trường.

Một số học sinh đã dùng điện thoại di động quay lại hình ảnh, video vụ việc và sau đó đăng tải trên các trang mạng xã hội vào ngày 11/10.

Gia đình em N. B. T. T sau đó đã có đơn trình báo gửi cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ việc là do trước đó, em T. D. A bị em N. B. T. T và một học sinh khác cùng khối là N. T. B. H (cùng 11 tuổi) đánh vào các ngày 8-9/10.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xã Quảng Tín xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Xác minh vụ hai nam sinh hành hung một bạn nữ ở An Giang

Nữ học sinh bị đánh là em N.T.H.T; hai học sinh nam tham gia đánh em T là N.N.A và N.Q.Đ; học sinh quay video là em N.P.Đ.N và một học sinh khác là em P.H.V.P đứng cổ vũ.

11:30 9/10/2025

Đình chỉ 3 bảo vệ hành hung lái xe ôm trước cổng bệnh viện

Lực lượng chức năng đang kiểm tra, làm rõ vụ việc 3 bảo vệ hành hung một lái xe ôm trước cổng Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai. Những bảo vệ này hiện đã bị tạm đình chỉ.

11:09 20/9/2025

Bất ngờ lý do người đàn ông đánh cụ ông giữa trung tâm TP.HCM

Ngày 15/9, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc người đàn ông hành hung cụ ông ngay giữa giao lộ trung tâm thành phố cho Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

11:16 15/9/2025

