Phụ huynh hành hung học sinh ngay tại trường học

Một học sinh 11 tuổi của Trường THCS Trần Hưng Đạo đã bị phụ huynh của một bạn học chửi mắng và hành hung ngay trong khuôn viên nhà trường.

Người đàn ông túm cổ áo, liên tục dọa nạt một học sinh. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 14/10, ông Nguyễn Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã chỉ đạo Công an xã xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng các quy định đối với trường hợp phụ huynh chửi mắng, hành hung học sinh trong khuôn viên một trường học tại xã.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 9/10, tại Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (địa chỉ tại thôn 3, xã Quảng Tín), ông T. V. Q, phụ huynh của em T. D. A (11 tuổi, là học sinh của trường) đã có hành vi chửi mắng, dùng tay, chân đá, đánh vào người em N. B. T. T (11 tuổi, cùng là học sinh của nhà trường).

Vụ việc chỉ dừng lại sau khi bảo vệ nhà trường đến ngăn cản và yêu cầu ông T. V. Q ra khỏi khuôn viên trường.

Một số học sinh đã dùng điện thoại di động quay lại hình ảnh, video vụ việc và sau đó đăng tải trên các trang mạng xã hội vào ngày 11/10.

Gia đình em N. B. T. T sau đó đã có đơn trình báo gửi cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ việc là do trước đó, em T. D. A bị em N. B. T. T và một học sinh khác cùng khối là N. T. B. H (cùng 11 tuổi) đánh vào các ngày 8-9/10.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xã Quảng Tín xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.